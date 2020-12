Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 30 décembre 2020

© AOF 2020

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INTEL CORPORATION -1.13% 48.73 -21.35% REGENERON PHARMACEUTICALS 0.32% 485.765 28.96%

INTELLe fonds activiste Third Point LLC, actionnaire d'Intel, a déclaré dans une lettre avoir acquis des participations supplémentaires du fabricant de microprocesseurs et lui demande désormais de se séparer de ses activités de production. Dan Loeb, le patron de Third Point, déplore les pertes de parts de marchés d'Intel et l'appelle à engager un conseiller en investissement pour l'aider à faire des choix stratégiques afin de se débarrasser de ses "problèmes substantiels".REGENERONRegeneron a annoncé hier soir que les premières données d'un essai clinique de phase 1/2/3 sur son cocktail d'anticorps, le casirivimab et l'imdevimab, étaient encourageantes chez des patients hospitalisés en raison du covid-19 et nécessitant un faible débit d'oxygène. Le principal objectif de cette première analyse était de déterminer si l'efficacité chez ces patients était suffisante pour justifier la poursuite de l'essai. Or les résultats ont montré que les patients traités avec le cocktail d'anticorps avaient un risque plus faible de décès ou de recevoir une ventilation mécanique.