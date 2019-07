Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 31 juillet 2019

0

Apple a dévoilé mardi soir des résultats supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre de son exercice en cours. Ainsi, le fabricant des Iphones a publié un bénéfice net de 10 milliards de dollars sur la période, ou 2,18 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 11,5 milliards de dollars, ou 2,34 dollars par action, lors de la même période de l'exercice précédent. Le consensus visait un bénéfice par action de 2,10 dollars.Fiat Chrysler Automobiles a fait part mercredi de ses résultats du deuxième trimestre 2019. Ainsi, le constructeur italo-américain a publié un bénéfice net de 793 millions d'euros sur la période, contre 694 millions un an plus tôt. Cela représente un bénéfice par action de 50 cents contre 44 cents lors du deuxième trimestre 2018. Pour sa part, le chiffre d'affaires du constructeur automobile s'établit à 27,61 milliards d'euros au deuxième trimestre 2019, soit une baisse de 3% sur un an.Spotify est attendu en baisse à Wall Street, ayant enregistré une croissance des abonnés légèrement plus lente que ce que les investisseurs avaient espéré au deuxième trimestre. Ainsi, le groupe a terminé la période avec 108 millions d’abonnés à son service premium (+31%), un chiffre inférieur aux 108,5 millions prévus par les analystes. Au total, le nombre d’utilisateurs actifs dépasse tout de même les attentes. Celui-ci a grimpé de 29% à 232 millions, supérieur aux 227,7 millions attendus. La majorité de ces personnes utilisent la version gratuite du service.