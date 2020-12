Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 11 décembre 2020

© AOF 2020

Costco a publié hier soir un résultat net lors du premier trimestre de son exercice fiscal (clos au 22 novembre 2020) de 1,17 milliard de dollars, ou 2,62 dollars par action, contre 844 millions ou 1,9 dollar par action, un an plus tôt. Les ventes nettes ont grimpé de 16,9% pour s'établir à 42,35 milliards de dollars (43,2 milliards en comptant les cartes membres). A périmètre comparable, elles ont augmenté de 15,4%. Les ventes en ligne ont, elles, bondi de 86,4%. Le consensus tablait sur un BPA de 2,07 dollar, des ventes de 46,33 milliards et d'une croissance des ventes en comparable de 16%.A l'occasion d'une journée investisseurs, Disney a révisé à la hausse ses prévisions d'abonnés payant pour ses services de streaming, à 300-350 millions d'ici son exercice 2024. Au 2 décembre, son portefeuille de services directs aux consommateurs a dépassé les 137 millions d'abonnements payants dans le monde, dont 11,5 millions pour ESPN+, 38,8 millions pour Hulu et 86,8 millions d'abonnés Disney+ , lancé en novembre 2019. Le groupe de divertissement compte faire croître son portefeuille d'abonnés grâce à une augmentation significative de sa production de contenus.Ferrari a annoncé jeudi soir le départ avec effet immédiat de son directeur général, Louis Camilleri. Ce dernier a décidé de quitter ses fonctions pour raisons personnelles. Dans l’attente de la nomination de son remplaçant, c’est John Elkann, le président exécutif, qui est nommé directeur général par intérim. Pour rappel, Louis Camilleri avait pris la tête de Ferrari en 2018.Oracle a dévoilé des résultats et des perspectives supérieurs aux anticipations. Au deuxième trimestre, clos fin novembre, de son exercice fiscal 2020, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 6% à 2,44 milliards de dollars, soit 80 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,06 dollar, dépassant de 6 cents le consensus Bloomberg. Les revenus d'Oracle ont progressé de 2% à 9,8 milliards de dollars, ressortant en ligne avec les attentes du marché : 9,77 milliards de dollars.Jefferies a dégradé sa recommandation d'Acheter à Conserver sur le titre Tesla, selon une source de marché. Le broker a néanmoins relevé son objectif de cours de 500 à 650 dollars.