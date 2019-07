Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 12 juillet 2019

0

ACCENTURELe conseil d'administration d'Accenture a nommé Julie Sweet comme directrice générale du groupe de conseil à partir de septembre. Elle était jusque là responsable des activités américaines. Le directeur général par intérim, David Rowland, a été nommé président exécutif.COLGATE-PALMOLIVEColgate-Palmolive a racheté le français Laboratoires Filorga Cosmétiques pour 1,50 milliard d'euros afin de se renforcer sur le segment des soins anti-âge.HILLEBRANDLe spécialiste des équipements industriels Hillenbrand a signé un accord en vue d'acquérir le groupe d'équipements de traitements du plastique Milacron. La transaction se fera en numéraire et en actions pour une valeur d'environ deux milliards de dollars, dont 686 millions de dollars de dettes. Selon les termes de l'accord approuvé par les deux conseils d'administration, les actionnaires de Milacron vont recevoir 11,80 dollars en cash et 0,1612 action Hillenbrand. A l'issue de l'opération, les actionnaires d'Hillenbrand détiendront 84% du nouvel ensemble.ILLUMINALe laboratoire spécialisé dans le séquençage génétique Illumina a annoncé que son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2019 devrait atteindre 835 millions de dollars, contre 830 millions un an auparavant. Les analystes tablaient sur 888,3 millions.