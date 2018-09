Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 14 septembre 2018

0 0

ADOBE SYSTEMSAdobe Systems a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. L'inventeur du PDF a réalisé au troisième trimestre de son exercice un bénéfice net de 666,3 millions de dollars, ou 1,34 dollar par action, contre 419,6 millions, ou 84 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,73 dollar contre un consensus de 1,79 dollar. Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,29 milliards, en hausse de 25%. Le marché tablait sur 2,25 milliards.L BRANDSL’américain L Brands, propriétaire de la célèbre marque de lingerie Victoria's, a annoncé la fermeture en janvier 2019 des 23 magasins de sa chaîne Henri Bendel et l'arrêt de son site de vente en ligne. Dans son communiqué, le groupe explique cette décision par sa volonté d’améliorer sa profitabilité et de se focaliser sur ses marques présentant un plus grand potentiel de croissance. La compagnie n’a pas encore déterminé les coûts associés à la fermeture de cette activité.WELLS FARGOA l'occasion d'une conférence organisée par Barclays, le directeur financier de Wells Fargo, John Shrewsberry, a annoncé viser une réduction des dépenses, hors intérêts, de 3,5 milliards de dollars entre 2018 et 2020. Elles sont attendues entre 53,5 et 54,5 milliards de dollars, hors coûts de litiges, cette année, puis entre 52 et 53 milliards de dollars en 2019 et entre 50 et 51 milliards de dollars en 2020.