Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 15 janvier 2021

Citigroup a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, soutenus par des reprises de provisions. Le bénéfice net a reculé de 7% à 4,63 milliards de dollars, soit 2,08 dollars par action, du fait de la forte progression des impôts et de la baisse des revenus. Le consensus s’élevait à 1,31 dollar. La banque américaine a fait part de reprise de provisions à hauteur de 1,5 milliards de dollars alors qu’elle en avait constitué 253 millions de dollars, un an plus tôt. Les pertes sur crédit ont, en outre, reculé de 24% à 1,47 milliard de dollars.Exxon Mobil serait sous le coup d'une enquête de la SEC, a révélé le Wall Street Journal. Un salarié de la compagnie pétrolière aurait sciemment survalorisé un actif clef dans le bassin Permien. Selon le journal, plusieurs autres cadres du groupe se seraient plaints qu'il était impossible d'utiliser des hypothèses réalistes concernant la rapidité de forage pour justifier une telle valeur. Le Wall Street a ajouté qu'un salarié ayant remonté l'information au management se serait fait licencié.JPMorgan a dévoilé vendredi ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2020. Ainsi, le géant bancaire américain a publié un bénéfice net de 12,14 milliards de dollars sur la période, ou 3,79 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 8,52 milliards de dollars, ou 2,57 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 3,07 dollars, contre un consensus FactSet de 2,62 dollars.Wells Fargo a publié un bénéfice net au quatrième trimestre 2020 de 2,99 milliards de dollars, ou 64 cents par action, contre 2,87 milliards, ou 60 cents par action, l'an passé à la même époque. La banque californienne dépasse ainsi le consensus FactSet qui tablait sur un bénéfice par action de 59 cents. En revanche, le produit net bancaire a déçu, puisqu'il a reculé de 9,7% à 17,93 milliards de dollars, alors que les analystes attendaient 18,12 milliards. Les revenus nets d'intérêts ont eux aussi chuté: -17 % à 9,28 milliards de dollars, contre 9,35 milliards attendus.