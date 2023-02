Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 17 février 2023 17/02/2023 | 14:42 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Applied Materials

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des résultats et perspectives favorables. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré un repli de 4% de son bénéfice net à 1,72 milliard de dollars, soit 2,02 dollars par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 2,03 dollars, soit 9 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7% pour atteindre le niveau de 6,74 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,69 milliards de dollars.



Deere

Deere a fait part d'un bénéfice net de 1,96 milliard de dollars pour le trimestre terminé le 30 janvier, contre 904 millions de dollars un an plus tôt. Le fabricant de matériel agricole a pu bénéficier de l'atténuation des problèmes de la chaîne d'approvisionnement, lui permettant d'expédier davantage de tracteurs et de moissonneuses. Le bénéfice par action s'établit à 6,55 dollars contre 2,92 dollars un an plus tôt, à comparer avec un consensus de 5,45 dollars.



Lockheed Martin

BAE Systems et Lockheed Martin Skunk Works ont réussi un test portant sur les petits systèmes aériens sans équipage (UAS) des drones Stalker et Indago. Les deux UAS fourniront des capacités de reconnaissance sans précédent et de longue durée pour soutenir les capacités de guerre expéditionnaire et de gestion de combat du Marine Corps à bord de l'ACV C4/UAS. Après ces tests, le Corps des Marines effectuera sa propre série de tests pour évaluer si l'ACV C4/UAS est une solution gouvernementale prête à l'emploi (GOTS) capable et rentable pour le programme Advanced Reconnaissance Vehicle (ARV).



Moderna

Moderna perd plus de 5% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé que son candidat-vaccin contre la grippe, utilisant la technologie de l'ARN messager a généré une forte réponse immunitaire contre les souches A de la maladie mais n'a pas réussi à démontrer qu'il était au moins aussi efficace qu'un vaccin existant contre les souches B, moins répandue.



Pfizer

Pfizer et Valneva annoncent aujourd'hui l'exclusion d'un pourcentage significatif des participants recrutés aux Etats-Unis pour l'étude clinique de Phase 3 Valor sur un candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. La vaccination de la moitié environ des participants de l'étude, va être interrompue suite à des violations des Bonnes Pratiques Cliniques dans certains centres d'essais gérés par une société tierce. L'étude clinique se poursuit sur d'autres sites.









© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLIED MATERIALS, INC. -3.41% 115.39 22.67% BAE SYSTEMS PLC 0.09% 889 3.74% DEERE & COMPANY -1.73% 402.96 -6.02% LOCKHEED MARTIN CORPORATION -1.93% 471.25 -3.13% MODERNA, INC. -2.80% 172.31 -1.30% PFIZER, INC. -0.85% 42.95 -15.46% VALNEVA SE -7.71% 5.868 2.15%