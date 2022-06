Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 17 juin 2022

© AOF 2022

L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing Adobe a dévoilé des objectifs décevants. Il a réalisé au deuxième trimestre clos début juin un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars, ou 2,49 dollars par action, contre 1,12 milliard de dollars ou 2,32 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,35 dollars, dépassant de 4 cents le consensus.Revlon flambe de plus de 70% en préouverture de Wall Street. Le conglomérat indien Reliance Industries envisagerait de racheter le fabricant de cosmétiques, selon les informations de la chaîne ET Now. Rappelons que Revlon s’est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites il y a quelques jours.