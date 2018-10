Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 19 octobre 2018

0 0

Amazon renforce sa présence en Grande-Bretagne avec la création de 1 000 postes supplémentaires à Manchester, Edimbourg et Cambridge. Dans le détail, le géant américain va ouvrir un nouveau centre de recherche de Manchester qui entraînera à lui seul la création de 600 emplois. Les autres postes seront répartis entre Edimbourg et Cambridge.American Express a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé son objectif annuel. Au troisième trimestre, l’émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net en progression de 25% à 1,7 milliard de dollars, soit 1,88 dollar par action. Ce dernier est ressorti 11 cents au-dessus du consensus FactSet. Ses revenus ont augmenté de 9% pour atteindre 10,44 milliards de dollars. Le groupe a bénéficié de la baisse du taux d’imposition et de la bonne santé de la consommation aux Etats-Unis.DowDupont a annoncé une charge pour dépréciation de 4,6 milliards de dollars, principalement liée à la division d'agriculture, dans ses comptes du troisième trimestre publiés le 1er novembre.Morgan Stanley aurait abaissé son opinion de Surpondérer à Pondération en ligne sur le titre Ford, tout en réduisant son objectif de cours de 14 à 10 dollars. C'est ce que rapporte la presse américaine. Le bureau d'études souhaiterait obtenir plus de preuves de l'effet de la restructuration en cours.Honeywell a levé le voile sur ses résultats du troisième trimestre 2018. Ainsi, le groupe industriel diversifié a publié un bénéfice net de 2,34 milliards de dollars sur la période, ou 3,11 dollars par action, contre 1,35 milliard, ou 1,74 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 2,03 dollars, dépassant les attentes du consensus FacStet (1,99 dollar). Quant à lui, le chiffre d'affaires s'établit à 10,76 milliards de dollars (+7% en organique), conformément aux prévisions des analystes.PayPal a affiché un troisième trimestre meilleur que prévu. Ainsi, le bénéfice net s’établit à 436 millions de dollars contre 380 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est en hausse de 14% à 3,68 milliards alors que les analystes prévoyaient 3,66 milliards de dollars. Concernant ses clients actifs, ils sont plus nombreux : 254 millions, soit une hausse de 15%. Ces derniers ont effectués 2,5 milliards de transactions (27% de plus) pour un total de 143 milliards de dollars, en hausse de 24%.Procter & Gamble a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au premier trimestre de son exercice fiscal 2018/2019, le fabricant américain de biens de grande consommation a réalisé un bénéfice net en hausse de 12,3% à 3,2 milliards de dollars, ou 1,22 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,22 dollar, supérieur au consensus qui le donnait à 1,09 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé de 0,2% à 16,69 milliards. Wall Street tablait sur 16,45 milliards.Schlumberger a réalisé au troisième trimestre 2018 un bénéfice net en hausse de 10,8% à 644 millions de dollars, ou 46 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 46 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 43 cents. Le chiffre d'affaires a grimpé de 7,6% à 8,504 milliards. Wall Street tablait sur 8,58 milliards. Pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2014, les ventes internationales ont progressé plus vite que les ventes en Amérique du Nord.JPMorgan réitère son opinion Sous-pondérer sur le titre Tesla, assortie d'un objectif de cours de 195 dollars. Le broker américain estime que le constructeur de véhicules électriques haut de gamme est surévalué sur la base de ses fondamentaux.