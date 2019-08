Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 2 août 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EXXON MOBIL CORPORATION -0.96% 71.77 9.05% GOPRO INC -4.77% 4.565 18.63%

Exxon Mobil a affiché, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice net en repli de 21% à 3,13 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté s’est élevé à 73 cents, ce qui est supérieur aux attentes du marché (66 cents). Quant au chiffre d’affaires, il s'est replié de 6% à 69,1 milliards de dollars. Il reste toutefois supérieur aux attentes (65,2 milliards de dollars). "Nous continuons à faire des progrès significatifs dans la réalisation de nos plans de croissance à long terme ", a déclaré Darren W. Woods, président du conseil et chef de la direction d'ExxonMobil.GoPro a dévoilé jeudi soir des résultats décevants au titre de son deuxième trimestre 2019. Ainsi, le spécialiste américain des caméras d’action a publié une perte nette de 11 millions de dollars sur la période, ou -8 cents par action, à comparer avec une perte nette de 37 millions de dollars, ou -27 cents par action, lors de la même période de l’exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 3 cents alors que le consensus FactSet visait un peu plus : 4 cents.NetApp a abaissé jeudi ses perspectives financières pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2020 (clos fin juillet). Ainsi, le spécialiste américain du stockage informatique anticipe désormais sur la période un bénéfice net par action de 30 à 35 cents (contre 56 à 64 cents auparavant), un chiffre d'affaires compris entre 1,22 et 1,23 milliard de dollars (contre de 1,32 à 1,47 milliard auparavant) et un bénéfice par action ajusté de 55 à 60 cents (contre de 78 à 86 cents précédemment).