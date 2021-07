Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 2 juillet 2021

© AOF 2021

ROBINHOODRobinhood Markets Inc. a déposé une demande d'introduction en bourse, à l'occasion de laquelle il compte lever 100 millions de dollars. La plateforme boursière, qui souhaite " démocratiser la finance pour tous ", a enregistré un bénéfice net de 7 millions de dollars en 2020 contre une perte nette de 107 millions de dollars en 2019. L'Ebitda ajusté est passé de -74 millions de dollars à 155 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a bondi de 245% à 959 millions.RAYTHEONRaytheon a décroché un contrat pouvant atteindre jusqu'à deux milliards de dollars auprès de l'US Air Force pour le développement et la production d'un missile à armement nucléaire. Le projet devrait être mené à bien en février 2027. Selon Bloomberg, l'armée de l'air américaine pourrait en acheter jusqu'à 1 000.TESLATesla vient de lever le voile sur ses chiffres de livraisons du deuxième trimestre 2021. Ainsi, la firme d’Elon Musk a livré 201 250 véhicules sur la période, un record. Comme à son habitude, Tesla prévient que le nombre de livraisons doit être considéré comme « légèrement conservateur » et qu'il pourrait être relevé « jusqu'à 0,5% ou plus » par la suite. En parallèle, Tesla a produit 206 421 véhicules au deuxième trimestre. « Nos équipes ont fait un travail remarquable pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la logistique », a commenté le groupe.VIRGIN GALACTICLe milliardaire britannique Richard Branson veut se rendre dans l’espace à bord du vaisseau de Virgin Galactic dès le 11 juillet prochain. S’il y parvient, il coiffera sur le poteau le patron d’Amazon, Jeff Bezos, qui prévoit d’aller dans l’espace le 20 juillet, grâce à sa propre société Blue Origin. En préouverture des marchés actions américains, le titre Virgin Galactic décolle.