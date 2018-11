Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 2 novembre 2018

0

Alibaba a affiché des résultats en progression au deuxième trimestre, mais le détaillant en ligne a déclaré que les revenus 2019 seraient plus faibles que prévu initialement. Ainsi, le chiffre d'affaires s'est établi à 12,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 54%. Le bénéfice par action s'est établi à 1,11 de dollars, au dessus du consensus de 1,07 dollar. Alibaba a également réduit ses perspectives de revenus pour l'exercice 2019 de 4 % à 6 % pour atteindre une fourchette de 375 milliards de yuans à 385 milliards de yuans.Apple a réservé une mauvaise surprise en dévoilant des perspectives décevantes pour le trimestre en cours, le plus important de l'année car il comprend les fêtes de fin d'année. La firme à la pomme cible des revenus compris entre 89 et 93 milliards de dollars alors que les analystes interrogés par Refinitiv tablent sur 93,2 milliards. L'action a chuté lors des cotations d'après-Bourse hier soir, faisant passer sa capitalisation sous les 1 000 milliards de dollars.GoPro devrait nettement reculer à Wall Street en raison des perspectives décevantes. Au quatrième trimestre, le spécialiste des caméras d'actions vise des revenus compris entre 360 et 380 millions de dollars, contre un consensus Refinitiv de 392,9 millions de dollars. Au troisième trimestre, il a enregistré une perte nette de 27,10 millions de dollars, soit 19 cents par action, contre un bénéfice net de 14,70 millions de dollars, soit 10 cents par titre un an auparavant. A données ajustées, la perte par action ressort à 4 cents, ressortant inférieure aux attentes : - 6 cents.Kraft Heinz est attendu en repli à l'ouverture de Wall Street. Le géant américain de l'agroalimentaire a publié hier soir des résultats trimestriels contrastés. Au troisième trimestre, le fabricant de ketchup a réalisé un bénéfice net en repli de 33% à 630 millions de dollars, pénalisé par la hausse des matières premières et la concurrence des plateformes en ligne. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 78 cents, au dessous du consensus FactSet qui le donnait à 81 cents. Le chiffre d'affaires a progressé, lui, de 14% à 6,37 milliards. Le marché tablait sur 6,31 milliards.Starbucks devrait bondir à l’ouverture des marchés américains dans le sillage de résultats du quatrième trimestre fiscal 2018 supérieurs aux attentes. Ainsi, la chaine américaine de cafés a réalisé un bénéfice net de 756 millions dollars sur la période, ou 56 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 789 millions un an plus tôt, ou 54 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 62 cents par action, ce qui se révèle supérieur au consensus FactSet (60 cents).