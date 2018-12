Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 21 décembre 2018

0

NIKENike a publié un bénéfice net de 847 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 10%, ou 52 cents par actions. Par ailleurs, le groupe d’articles de sport a vu sa marge but s’améliorer de 80 point de base à 43,8%. Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 9,4 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période l’an dernier.GOLDMAN SACHSLa Malaisie réclame 7,5 milliards de dollars de dommages et intérêts à Goldman Sachs pour ses transactions avec le fonds public 1MDB, rapporte le Financial Times, qui cite le ministre des Finances du pays. Pour mémoire, le Premier ministre du pays, Mahathir Mohamad, a accusé en novembre Goldman Sachs d’avoir trompé l’Indonésie dans le cadre de transactions avec 1MDB.BOEINGLa compagnie nigérienne Green Africa Airways a passé une commande à Boeing portant sur un maximum de 100 avions 737 MAX 8, dont la moitié option, pour une valeur totale de 11,7 milliards de dollars au prix catalogue. Il s'agit de la plus importante commande jamais passée par une compagnie en Afrique, explique Boeing.