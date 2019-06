Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 21 juin 2019

0

CANOPY GROWTHCanopy Growth a creusé ses pertes au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2018/2019, pénalisé par des éléments exceptionnels. La perte nette du premier production canadien de cannabis a atteint 323,4 millions de dollars canadiens, ou 98 cents par action, contre 54,4 millions un an plus tôt. Plus de 130 millions de ces pertes sont liés à la hausse du titre au regard de la valorisation de ses obligations convertibles.Pour autant, le spécialiste des loisirs réactifs a accusé une perte opérationnelle de 174,5 millions.UNITEDHEALTHL'assureur-santé UnitedHealth a a accepté d'acheter Equian LLC, une société de paiement de soins de santé, au groupe de private equity New Mountain Capital, Equian LLC, pour environ 3,2 milliards de dollars, selon des gens proches du dossier cités par le Wall Street Journal. Il est probable qu’UnitedHealth fusionne Equian avec sa branche de services de santé Optum, une activité en croissance rapide qui s'adresse aux assureurs, aux hôpitaux et autres sociétés de soins de santé.