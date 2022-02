Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 25 février 2022

© AOF 2022

Beyond Meat a dévoilé des résultats trimestriels mitigés et des objectifs décevants. Au quatrième trimestre de son exercice fiscal, le groupe agroalimentaire a accusé une perte nette de 80,4 millions de dollars, contre 25,1 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à -34 cents. Le consensus le donnait à - 70 cents. Le chiffre d'affaires a reculé d'1% à 100,7 millions. Wall Street visait 101 millions. Le spécialiste des "steaks" au soja table pour 2022 sur un chiffre d'affaires compris entre 560 et 620 millions contre un consensus de 611 millions.Le spécialiste américain des paiements en ligne Block (Ex-Square) est attendu en forte hausse à la faveur de ses bons résultats. Au quatrième trimestre, il a généré une perte nette de 76,8 millions de dollars, contre un profit de 293,96 millions de dollars, ou 59 cents par action, un an auparavant. Hors exceptionnels, la perte par action est ressorti à 27 cents, alors que le consensus s'élevait à 24 cents.Le groupe d’informatique Dell a présenté des prévisions décevantes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, Dell a généré un bénéfice net de 1 million de dollars contre 1,23 milliard de dollars, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,72 dollar, là où le marché visait 1,94 dollar. Les revenus ont progressé de 16% à 28 milliards de dollars et dépassent les attentes : 27,5 milliards de dollars.Foot Locker a réalisé un bénéfice de 103 millions de dollars au quatrième trimestre (clos fin janvier) de son exercice fiscal, soit 1,02 dollar par action. Il est ressorti en baisse par rapport aux 123 millions de dollars, ou 1,17 dollar par action, l'an dernier à la même époque. En données ajustées, le BPA s'établit à 1,67 dollar, contre un consensus de 1,44 dollar. L'enseigne de magasins de sport a également publié des ventes de 2,34 milliards de dollars, en hausse de 7% dont +0,8% à périmètre comparable. Le consensus FactSet était de 2,32 milliards de dollars.Elon Musk, le directeur général de Tesla, et son frère Kimbal seraient visés par une enquête du gendarme boursier américain (SEC) sur des soupçons de délit d'initiés. C’est ce qu’a rapporté jeudi le Wall Street Journal sur la base de sources proches du dossier. L'enquête aurait débuté l'année dernière après que Kimbal Musk ait vendu pour 108 millions de dollars d’actions Tesla, un jour avant qu’Elon Musk ne lance un sondage auprès des utilisateurs de Twitter pour savoir s'il devait se défaire de 10 % de sa participation dans le constructeur de voitures électriques.