Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 25 novembre 2022- 25/11/2022 | 14:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Amazon

Les salariés du géant américain du commerce en ligne étaient appelés à travers le monde à une grève ce vendredi, notamment aux Etats-Unis, en Allemagne et en France, à l'occasion du "Black Friday. Des actions de mobilisation et des grèves étaient prévues dans plus d'une trentaine de pays, selon le collectif à l'origine de cet appel, "Make Amazon Pay", qui réclame notamment que le groupe américain rémunère équitablement ses salariés et renonce à l'optimisation fiscale.



Ford

Selon une information rapportée par Reuters, Ford Motor a annoncé jeudi le rappel de 634.000 SUV dans le monde en raison d'un risque d'incendie dans le bloc moteur. Ce nouveau rappel concerne quelque 520.000 véhicules aux États-Unis et environ 114.000 dans d'autres pays. Le constructeur américain a conseillé aux propriétaires de faire inspecter leurs véhicules.



Manchester United

Manchester United, dont l'action est cotée à Wall Street et qui prenait 9,6% en avant-Bourse, pourrait changer de propriétaire, la famille Glazer qui est à la tête du club mancunien étudiant différentes options, y compris une vente.













© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM, INC. 1.00% 94.13 -43.54% FORD MOTOR COMPANY -0.28% 14.03 -32.45% MANCHESTER UNITED PLC 25.84% 18.8 32.02%