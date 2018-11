Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 30 novembre 2018

0

Boeing envisagerait de lancer d'ici six à huit semaines une mise à jour du logiciel du 737 MAX pour modifier le système de stabilisation de l'appareil. Telles sont les informations rapportées par Reuters sur la base de deux sources informées des discussions. Cela fait suite à l'accident de l'appareil de la compagnie aérienne indonésienne Lion Air, qui a fait 189 morts, le 29 octobre dernier.GameStop, le premier distributeur mondial de jeux vidéo, a réduit ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos début novembre, il a publié une perte nette de 488,6 millions de dollars, soit – 4,78 dollars par action, contre un bénéfice net de 59,4 millions de dollars, représentant 59 cents par action, un an plus tôt. Retraité des éléments exceptionnels, il a atteint 67 cents, supérieur de 10 cents au consensus FactSet. Les comptes comprennent pour 587,5 millions de dollars de dépréciations de survaleurs.HP a vu son bénéfice plus que doublé au quatrième trimestre de son exercice 2018. Le fabricant américain de PC a également fait part d'une robuste demande pour 2019. Le groupe né de la scission d'Hewlett Packard en 2015 a réalisé un bénéfice net de 1,45 milliard de dollars, ou 91 cents par action, contre 660 millions, ou 39 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 54 cents. Le chiffre d'affaires a grimpé de 10% à 15,34 milliards.Mariott International a annoncé que la base de données des réservations de sa chaîne d'hôtels Starwood avait été piratée. Potentiellement, les informations de plus de 500 millions de clients auraient pu être exposées. Cela comprend notamment des numéros de cartes de crédit. En pré-ouverture des marchés américains, le titre apparaît en forte baisse.Phillips Van Heusen a affiché des résultats trimestriels en progression. Ainsi, le bénéfice par action s'est établi à 3,21 dollars, en hausse de 6,3 % par rapport à la même période de l'an dernier. Les ventes du groupe ont augmenté de 7 % à 2,52 milliards de dollars. Des résultats tirés par Tommy Hilfiger qui "a vraiment surperformé, avec des résultats solides dans toutes les régions", a déclaré Emanuel Chirico, Président-Directeur Général du groupe. De son côté, Calvin Klein a toutefois connu un ralentissement de son activité.