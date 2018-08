Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 31 août 2018

0 0

Les éditeurs des jeux vidéo (ActivisionBIizzard, Electronic Arts, Take-Two Interactive…) devaient être sous pression à Wall Street à la suite des nouvelles mesures prises par la Chine contre le secteur. Le ministère chinois de l'Education souhaite limiter l'augmentation du nombre de jeux disponibles en ligne et que des mesures soient prises pour réduire le temps passé par les jeunes à jouer, rapporte Reuters.Berenberg abaisse aujourd'hui sa recommandation d'Acheter à Conserver sur le titre Goodyear, tout en réduisant son objectif de cours de 33 à 23 dollars. Si la valeur apparaît bon marché en surface, le bureau d'études souligne que les perspectives de profits s'avèrent faibles. De plus, l'analyste pense que les vents contraires devraient s'intensifier sur le marché.Boeing a remporté un contrat de 805 millions de dollars auprès de l'US Navy pour développer le premier drone ravitailleur, le MQ-25. Le groupe aéronautique américain devra fournir quatre appareils de ce type, connu également sous le nom de " Stingray " (raie manta).Whitbread a annoncé la vente de Costa Coffee à Coca-Cola pour 3,9 milliards de livres, dette comprise (5,1 milliards de dollars). Les observateurs sont favorablement surpris par le prix de la transaction qu'ils attendaient plutôt aux environs des 3,2 milliards de livres. Le géant américain des sodas a donc payé le prix fort pour s'emparer de la deuxième chaîne de cafés au monde derrière Starbucks. L'opération s'inscrit dans la stratégie de Coca-Cola de diversification au profit de boissons jugées plus saines, plus "healthy". Le deal valorise Costa à 16 fois son Ebitda.Le fabricant d’équipement de yoga, Lululemon, est attendu en forte hausse à Wall Street grâce à des résultats solides et au relèvement des objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, le bénéfice net a atteint 95,8 millions de dollars, soit 71 cents par action, contre respectivement 48,7 millions de dollars et 36 cents par action. Le consensus a été dépassé de 22 cents. Les revenus ont bondi de 25% à 723,50 millions de dollars alors qu’ils étaient attendus à 668 millions de dollars. A données comparables, ils ont augmenté de 20%.