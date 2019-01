Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 4 janvier 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COTY -2.30% 6.83 3.51% GAMESTOP CORP. -0.77% 14.02 3.57% TESLA -3.15% 306.32 -9.75%

COTYJPMorgan relève son opinion de Sous-pondérer à Neutre sur le titre Coty, assortie d'un objectif de cours inchangé de 7 dollars. Le broker américain justifie cette décision par la baisse de 65% accusée par la valeur depuis mars 2017 et sa piètre performance boursière en 2018.GAMESTOPL’américain Gamestop devrait évoluer en forte hausse à l’ouverture des marchés américains, boosté par une information du Wall Street Journal. En effet, les fonds Apollo et Sycamore Partners auraient fait des offres de rachat sur le groupe de distribution de jeux vidéo et de matériel électronique. L'opération pourrait être annoncée à la mi-février, selon le média américain. Aucune réaction officielle n’est disponible pour le moment.TESLATesla compte débuter les livraisons de sa Model 3 en Chine au mois de mars prochain, rapporte Reuters. Le prix de départ du véhicule y serait d’environ 72 000 dollars.