Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 4 septembre 2020

ABBVIEAbbVie s'est engagé avec le laboratoire I-MAB dans le cadre d'un partenariat stratégique pour la thérapie immunologique différenciée. Le spécialiste américain de la recherche pharmaceutique et l'entreprise biopharmaceutique chinoise collaborent ainsi pour le développement et la commercialisation de l'anticorps monoclonal hautement différencié anti-CD47 d'I-Mab, l'anticancéreux lenzoparlimab.BROADCOMBroadcom a publié un résultat net au troisième trimestre de son exercice fiscal 2020 (clos début août) de 614 millions de dollars, ou 1,45 dollar par action, soit une diminution de 14,1% par rapport à la même période l'an passé. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 5,40 dollars, contre 5,16 dollars il y a un an et un consensus FactSet à 5,24 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 5,82 milliards de dollars, en hausse de 6%, légèrement aux attentes du marché de 5,76 milliards. Broadcom a annoncé qu'il versera un dividende trimestriel de 3,25 dollars par action.KIMBERLY-CLARKKimberly-Clark a signé un accord en vue de racheter un spécialiste indonésien des soins du corps et de l’hygiène, Softex, pour 1,2 milliard de dollars.LULULEMON ATHLETICACitigroup aurait, selon une source de marché abaissé sa recommandation d'Acheter à Neutre sur Lululemon Athletica.