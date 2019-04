Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 5 avril 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DOWDUPONT INC. 1.15% 37.78 -30.16% WELLS FARGO 0.63% 49.17 6.03%

BANQUES AMERICAINESDans une semaine exactement, les banques américaines publieront leurs résultats du premier trimestre ; JPMorgan et Wells Fargo ouvrant le bal. Credit Suisse vise en moyenne une progression de 2% du bénéfice par action et un résultat des capitaux propres tangibles de 14% pour le secteur. Elles bénéficieront de la baisse de 4% du nombre de leurs actions.DOWJPMorgan a débuté le suivi de Dow avec une recommandation Sous-pondérer et un objectif de cours de 49 dollars. Le broker estime que le titre se traite actuellement avec une prime par rapport à ses rivaux d'Amérique du Nord. Cette prime s'explique selon lui, par les dividendes élevés versés par le groupe. Or, le bureau d'études ne pense pas que le chimiste puisse conserver sa valorisation si le scénario de récession se précisait. Le marché en effet, ne croira plus en la capacité de Dow à délivrer le même rendement.