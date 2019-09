Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 6 septembre 2019

0

ALIBABALes deux géants chinois de la tech, Alibaba et NetEase, ont noué un important accord. Alibaba a acquis Kaola, une filiale de NetEase spécialisée dans la vente de produits de luxe importés, pour environ deux milliards de dollars. Alibaba a par ailleurs promis d'investir 700 millions de dollars dans NetEase Cloud Music, la filiale spécialisée dans le streaming. NetEase conservera le contrôle de son activité musicale.LULULEMONLululemon Athletica a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions optimistes. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, le fabricant de vêtements de yoga a réalisé un bénéfice net de 125 millions de dollars, ou 96 cents par action, contre 96 millions, ou 71 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 22% à 883,4 millions. Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an ont grimpé de 15%. Les analystes tablaient sur un BPA de 89 cents et sur un chiffre d'affaires de 846 millions.ZUMIEZZumiez a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice dilué par action de 36 cents contre 17 cents un an plus tôt. Il ressort supérieur aux consensus Zacks de 19 cents par action. Quant au chiffre d’affaires, il a progressé de 4,3% pour s’établir à 228,43 millions de dollars, ce qui est également supérieur au consensus. Le distributeur d'articles de confection a ainsi relevé ses objectifs annuels. Le bénéfice dilué par action devrait maintenant se situer entre 2,10 et 2,20 dollars, en hausse par rapport aux prévisions antérieures de 1,84 à 1,94 dollar.