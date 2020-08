Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 7 août 2020

0

DROPBOXLe service de stockage et de partage de fichiers en ligne Dropbox a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, il a généré un profit net de 17,50 millions de dollars, soit 4 cents par action, contre respectivement une perte de 17,5 millions et -5 cents, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, Dropbox a gagné 22 cents par action, dépassant les estimations de 5 cents, selon FactSet. Le chiffre d'affaires a bondi de 16% à 476,40 millions de dollars alors que le marché visait 465 millions de dollars.FACEBOOK / TWITTERDonald Trump renforce sa pression sur la Chine en interdisant, via deux décrets, toute transaction entre les entreprises américaines et ByteDance, propriétaire de l'application de vidéo TikTok, et Tencent, possesseur de l'application de messagerie WeChat. "La diffusion aux États-Unis d'applications mobiles développées et détenues par des sociétés de la République populaire de Chine continue de menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des Etats-Unis", explique la Maison Blanche dans ses décrets, qui seront effectifs d'ici 45 jours.GOLDMAN SACHSDans son rapport trimestriel (10Q), Goldman Sachs a actualisé ses résultats du deuxième trimestre après avoir accepté de verser 3,9 milliards de dollars à la Malaisie pour clore le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB. La banque d’affaires a enregistré un bénéfice net part du groupe de 197 millions de dollars, soit 53 cents par actions contre 2,2 milliards ou 5,81 dollars au deuxième trimestre. Il avait été annoncé initialement à 2,25 milliards de dollars.ICEL'opérateur américain boursier ICE (Intercontinental Exchange) a annoncé le rachat pour environ 11 milliards de dollars à Thoma Bravo de Ellie Mae, société de logiciels traitant les demandes de prêts hypothécaires. La transaction, qui sera relutive en termes de bénéfice par action ajusté dès la première année, devrait être finalisée au troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre 2020.NEWS CORPLe groupe de presse et d'édition News Corp a dévoilé des pertes. Propriétaire entre autres du Wall Street Journal et du Times britannique, la société a enregistré au quatrième trimestre, clos fin juin, une perte nette de 401 millions de dollars, soit 67 cents par action, à comparer avec une perte de 42 millions de dollars de dollars (soit 9 cents par action) un an plus tôt. Ses comptes comprennent des charges pour dépréciation de 292 millions de dollars.PFIZER / GILEADPfizer a annoncé avoir conclu un contrat pluriannuel avec Gilead pour la fabrication et la livraison du remdesivir, le candidat vaccin de ce dernier dans le traitement du covid-19. Le vaccin sera confectionné dans l'usine de Pfizer à McPherson, au Kansas, ce qui permettra au laboratoire d'aider Gilead à répondre à la demande de traitement.T-MOBILET-Mobile a publié un bénéfice de 110 millions de dollars au second trimestre 2020, soit 9 cents par action, contre 939 millions, ou 1,09 dollar par action, en second trimestre 2019. Le consensus FacSert tablait sur une bénéfice de 12 cents par action. Le chiffre d'affaires bat, lui, le consensus de peu, à 17,67 milliards de dollars (+61%) contre 17,64 milliards attendus. Au 30 juin 2020, le géant des télécoms comptait 98,33 millions d'abonnés, soit une hausse de plus de 43% par rapport au trimestre précédent, faisant de lui le numéro 2 dans le pays, derrière Verizon et devant AT&T.UBERUber a publié une perte de 1,78 milliard de dollars au second trimestre 2020, soit 1,02 dollar par action, après une perte de 5,24 milliards, ou 4,72 dollars par action, à la même époque l'en dernier. C'est moins bien que ce qu'attendait le consensus FactSet, à savoir une perte de 1,4 milliard de dollars ou 81 cents par action. Le chiffre d'affaires de 2,24 milliards (-29%) fait en revanche mieux que les 2,1 milliards attendus. Le service de livraison a vu son activité multipliée par deux en raison du covid-19, à 1,21 milliard de dollars, contre 790 millions (-67%) pour les transports.