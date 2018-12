Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 7 décembre 2018

0

Amazon envisagerait d'introduire des magasins sans caisses dans les grands aéroports aux Etats-Unis selon Reuters, citant des documents officiels et une personne informée de ce projet. Ceci lui permettrait de poursuivre le développement d'Amazon Go, un nouveau type de magasins qui compte déjà sept boutiques dans le pays.Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom a présenté hier soir un bénéfice net et des perspectives meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos début novembre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,115 milliard de dollars, soit 2,64 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 561 millions de dollars, ou 1,25 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 5,85 dollars, surpassant le consensus Thomson Reuters s'élevant à 5,58 dollars.General Electric est attendu en repli en avant-Bourse. Selon des informations publiées par Reuters, au moins 18 turbines à gaz sur 55 construites par le groupes sont fermées, ou vont être fermées dans le monde pour réparation.Lululemon Athletica a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 71 cents par action pour un chiffre d'affaires de 747,7 millions, en hausse de 21%. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 75 cents après 56 cents un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 738 millions et un BPA, hors éléments exceptionnels, de 69 cents. Le fabricant de vêtements de yoga a relevé ses prévisions annuelles qui ressortent désormais conformes aux attentes de Wall Street.IBM et le groupe indien HCL Technologies ont annoncé la conclusion d'un accord définitive en vertu duquel le second fera l'acquisition de certains produits logiciels du premier pour 1,8 milliard de dollars. La transaction devrait être conclue d'ici le milieu de l'année 2019. Les produits concernés représentent un marché adressable total de plus de 50 milliards de dollars.