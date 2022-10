Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 7 octobre 2022 07/10/2022 | 14:56 Envoyer par e-mail :

Le fabricant de puces AMD a averti que ses revenus trimestriels ne seraient pas à la hauteur des attentes en raison de la faiblesse du marché du PC. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait s'élever à environ 5,6 milliards de dollars, en augmentation de 29 %. AMD prévoyait précédemment une augmentation des revenus d'environ 55 % par rapport à l'année précédente, au point médian des prévisions et le consensus s'élève à 6,69 milliards de dollars. Ses perspectives avaient déjà été jugées décevantes au moment de leur présentation en août.



Levi Strauss

Le titre de la marque de vêtements américaine Levi Strauss était en baisse de 4,71% à 15,18 dollars dans les échanges d'avant-Bourse après avoir revu à la baisse son objectif annuel de bénéfices. Au troisième trimestre clos le 28 août 2022, ses résultats ont déçu les analystes car ils étaient moins bon que prévu. Son résultat net ajusté s'était inscrit en recul de 18% à 161 millions de dollars, contre 197 millions au troisième trimestre 2021. A cela s'ajoutent le ralentissement de la demande, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le renchérissement du billet vert.



Walt Disney

ESPN, filiale de Walt Disney, est sur le point de finaliser un important partenariat avec la société de paris sportifs DraftKings, selon des informations rapportées par Bloomberg. Cet accord permettra au diffuseur sportif de capitaliser sur la vague croissante de paris sportifs légalisés. DraftKings n'a livré aucun commentaire auprès de Reuters, mais a souligné sa "relation de longue date avec ESPN".











© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVANCED MICRO DEVICES, INC. -0.13% 67.85 -52.85% DRAFTKINGS INC. -3.95% 16.04 -41.61% LEVI STRAUSS & CO. -3.92% 15.93 -36.36% WALT DISNEY COMPANY (THE) -0.75% 100.04 -34.92%