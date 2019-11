Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 8 novembre 2019

0

GAPGap a annoncé le départ de son président directeur général, Art Peck, avec effet immédiat. A compter d'aujourd'hui, Robert J. Fisher, l'actuel président du conseil d’administration, agira également à titre de président directeur général par intérim. Le groupe de mode a par ailleurs abaissé ses prévisions de bénéfice annuel. Il table désormais sur un bénéfice ajusté de 1,70 à 1,75 dollar par action contre une précédente fourchette de 2,05 à 2,15 dollars par action. A l'approche de l'ouverture de Wall Street, le groupe est attendu en repli.WALT DISNEYWalt Disney est attendu en nette hausse à l’ouverture des marchés américains dans le sillage de ses résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019 (clos fin septembre). Ainsi, le géant américain du divertissement a publié un bénéfice net de 1,05 milliard de dollars sur la période, ou 0,58 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 2,32 milliards de dollars, ou 1,55 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 1,07 dollar, dépassant les attentes du consensus FactSet (94 cents).REVLONRevlon a réalisé au troisième trimestre 2019 une perte nette de 44,7 millions de dollars, ou -0,84 dollar par action, contre une perte nette de 37,5 millions, ou 0,71 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 0,71 dollar. Le chiffre d'affaires a reculé de 8,9% à 596,8 millions de dollars, pénalisé notamment par le déstockage des détaillants américains. Cette baisse de la demande n'a été que partiellement compensée par la hausse des ventes de la marque Elizabeth Arden.