Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 9 août 2019

ACTIVISION BLIZZARDActivision Blizzard a dévoilé jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre 2019, mais des perspectives décevantes pour son troisième trimestre. Ainsi, l’éditeur américain de jeux vidéo a publié un bénéfice net de 328 millions de dollars au deuxième trimestre, ou 43 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 402 millions de dollars, ou 52 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 53 cents, dépassant le consensus FactSet qui visait 26 cents.BROADCOM/SYMANTECLe fabricant de semi-conducteurs Broadcom va mettre la main sur la division entreprise du spécialiste de la cybersécurité Symantec. Le deal atteint les 10,7 milliards de dollars en cash. L'acquisition est soumise aux autorisations réglementaires usuelles. Broadcom anticipe une finalisation de l'opération au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2020.CBS CORPORATIONCBS Corporation a dévoilé, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice par action ajusté en hausse de 4% à 1,16 dollar, ce qui est supérieur aux attentes de 1,13 dollar. Pour sa part, le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 3,81 milliards de dollars, dépassant également les attentes de 3,71 milliards de dollars. Quant aux revenus publicitaires, ils ont augmenté de 7%. "CBS a connu un autre trimestre exceptionnel alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance à long terme", a commenté Joe Ianniello, président directeur général par intérim.NEWS CORPNews Corp a dégagé, au titre de son quatrième trimestre, une perte par action de 9 cents comparativement à -64 cents un an plus tôt. Pour sa part, le bénéfice par action ajusté ressort à 7 cents contre 8 cents au quatrième trimestre 2018. Quant au chiffre d’affaires, il a atteint 2,47 milliards de dollars, en repli de 8%, principalement en raison de variations défavorables de changes mais aussi de la baisse des revenus du secteur édition de livres.SYMANTECSymantec a dévoilé au premier trimestre fiscal 2020 (clos le 5 juillet) un bénéfice par action ajusté de 43 cents comparé à 34 cents un an plus tôt. Il ressort supérieur à l'estimation Zacks (32 cents par action). Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 7% à 1,25 milliard de dollars, ce qui est également supérieur aux attentes. "Nous sommes satisfaits de notre performance au premier trimestre, avec des revenus supérieurs aux prévisions en matière de sécurité d'entreprise et de cybersécurité des consommateurs ", a déclaré Rick Hill, président directeur général intérimaire de Symantec.UBERUber Technologies a dévoilé jeudi ses résultats au titre du deuxième trimestre 2019. Ainsi, le spécialiste de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) a publié une perte nette de 5,24 milliards de dollars sur la période, ou -4,72 dollars par action, à comparer avec une perte nette de 878 millions de dollars, ou –2,01 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait une perte bien moins lourde à -2,03 dollars par action.WPPLe premier groupe publicitaire mondial a dévoilé des ventes meilleures que prévu au deuxième trimestre. Bien qu'elles se soient repliées de 1,4% sur la période, elles ressortent supérieures aux prévisions de -3% (et après -2,8% au premier trimestre). WPP a notamment profité des récents contrats gagnés. Le groupe, encore aux premières étapes de son plan de redressement triennal, a par ailleurs confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice et affiché son optimisme quant à l'avenir.