Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 9 décembre 2022

Le fabricant de semi-conducteurs et éditeur de logiciels d'infrastructure Broadcom a dévoilé des profits et des prévisions supérieurs aux projections. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 3,36 milliards de dollars, soit 7,83 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,99 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 10,45 dollars, à comparer au consensus de 10,29 dollars.



Costco

Costco a publié des résultats trimestriels sous les attentes, évoquant l'impact de l'inflation et l'augmentation des dépenses d'exploitation. Le groupe de distribution américain, qui gère des clubs-entrepôts accessibles par adhésion aux particuliers et aux professionnels, affiche un bénéfice trimestriel ajusté par action de 3,1 dollars, contre 3,11 dollars de consensus de marché et 2,97 dollars un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 54,4 milliards de dollars sur ce trimestre clos en novembre, contre 50,4 milliards un an auparavant et 54,6 milliards de consensus.



Ericsson

Ericsson et Apple ont conclu un accord mondial pluriannuel de licence de brevets. L'accord comprend une licence croisée relative aux technologies de standard cellulaire essentiel et accorde certains autres droits de brevet. En outre, Ericsson et Apple ont mutuellement convenu de renforcer leur collaboration technologique et commerciale, notamment en matière de technologie, d'interopérabilité et de développement de normes. Cet accord met fin aux poursuites judiciaires engagées par les deux entreprises dans plusieurs pays.



Lululemon

Lululemon, dont le titre reculait de 6% dans les transactions hors séance, anticipe des ventes et un bénéfice inférieurs aux attentes du marché pour le dernier trimestre de l'année en raison de l'inflation. Le spécialiste des vêtements techniques pour le yoga, la course à pied et l'entraînement est par ailleurs confronté à des problèmes de fret et de supply chain, alors qu'il vient de livrer une guidance décevante pour la cruciale période des fêtes de fin d'année.



Microsoft

L'autorité de la concurrence américaine (FTC) cherche à empêcher Microsoft d'acquérir Activision Blizzard et ses franchises de jeux vidéo à succès telles que Call of Duty, en alléguant que l'opération de 69 milliards de dollars, la plus importante jamais réalisée par Microsoft et dans le secteur des jeux vidéo, lui permettrait de nuire à la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à haute performance et des services d'abonnement en refusant ou en dégradant l'accès des rivaux à ses contenus populaires.









