Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street- Vendredi 9 septembre 2022

Smith & Wesson a publié des résultats trimestriels au plus bas depuis 13 ans en raison d'une nette baisse de la demande et d'un important déstockage de la part des distributeurs. Le fabricant d'armes a réalisé au premier trimestre de son exercice 2022/2023 un bénéfice net de 3,3 millions de dollars, ou 7 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 11 cents contre un consensus de 11 cents. Le chiffre d'affaires a chuté de 69,3% à 84,4 millions. Wall Street escomptait 129,8 millions.Tesla envisagerait d'ouvrir une raffinerie de lithium sur la côte du golfe du Texas afin de sécuriser ses approvisionnements dans ce domaine, révèle Reuters, sur la base d'un document déposé par Tesla auprès des autorités texanes compétentes. Début août, c'était General Motors qui avait annoncé la conclusion d'un important accord de livraison pluriannuel avec Livent pour sécuriser ses stocks de ce composant essentiel pour les batteries de véhicules électriques.T Mobile a annoncé un plan de rachat d'actions de 14 milliards de dollars qui s'achèvera en septembre 2023. Cette annonce intervient un jour après que l'opérateur américain a fait part de la vente de son activité filaire à Cogent Communications Holdings Inc dans le but de se concentrer davantage sur la 5G.