Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street mardi 21 août 2018

L'américain Coty chute lourdement en pré-ouverture des marchés américains dans le sillage de ses résultats du quatrième trimestre (clos fin juin). Le spécialiste des parfums et cosmétiques a publié une perte nette de 181,3 millions de dollars sur la période, soit une perte de 24 cents par action. Toutefois, en données ajustées, la perte nette ressort à 14 cents, ce qui ressort en ligne avec le consensus Zacks. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'élève à 2,29 milliards de dollars sur la période, ce qui ressort au-dessous des attentes du marché (2,31 milliards).Berenberg a réduit son objectif de cours de 34 à 33 dollars sur le titre General Motors, tout en maintenant sa recommandation Vendre. La principale préoccupation du bureau d'études concerne le rythme de détérioration dans la génération de " free cash flow " pour l'activité " core " du constructeur automobile américain. Au regard de ce critère, la valorisation n'apparaît pas attractive, juge l'analyste. In fine, Berenberg a abaissé ses estimations de bénéfice par action de 7% en moyenne pour la période 2018-2020.L’américain Kohl’s a dévoilé des résultats du deuxième trimestre (clos le 4 août) au-dessus des attentes du marché. Ainsi, le groupe de grands magasins a publié un bénéfice net de 292 millions de dollars sur la période, soit 1,76 dollar par action. Le consensus Factset s’établissait à 1,64 dollar par action. Pour sa part, le chiffre d’affaires s’élève à 4,57 milliards de dollars sur la période (+4%), ce qui dépasse là aussi les prévisions du marché (4,27 milliards).Le spécialiste de la construction immobilière haut de gamme Toll Brothers a présenté des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos fin juillet, son bénéfice net s'est élevé à 193,3 millions de dollars, soit 1,26 dollar par action, contre 148,6 millions, représentant 87 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est supérieur de 23 cents au consensus Zacks Investment. Le chiffre d'affaires a augmenté de 27% à 1,91 milliard de dollars, soit 10 millions de mieux que les attentes.