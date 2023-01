Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - mercredi 18 janvier 2023 18/01/2023 | 15:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Microsoft

Microsoft prévoit de nouveaux licenciements et pourrait les annoncer dès ce mercredi, selon une source proche du dossier citée par le Wall Street Journal. L'année dernière, Microsoft a déjà commencé à réduire ses effectifs Le cycle qui a débuté en juillet a touché moins de 1 % de l'effectif total de la société, qui compte plus de 200 000 personnes, avait alors déclaré la firme américaine. De nombreuses sociétés technologiques ont annoncé des suppressions de postes au cours des derniers mois.

Moderna

Moderna gagne plus de 6,7% en avant-Bourse après des résultats positifs, dans le cadre d'un essai clinique, pour son vaccin expérimental à ARN messager contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Le mRNA-1345 a démontré une efficacité vaccinale de 83,7 % contre la maladie des voies respiratoires inférieures causée par le VRS, définie par deux symptômes ou plus chez les adultes plus âgés. Le mRNA-1345 a été généralement bien toléré, le DSMB n'ayant identifié aucun problème de sécurité. Sur la base de ces résultats, Moderna a l'intention de soumettre le mRNA-1345 à une approbation.



United Airlines

United Airlines gagne plus de 3% en avant Bourse après l’annonce de ses résultats du quatrième trimestre, et notamment d’une marge d'exploitation de 11,1%. La compagnie a augmenté ses recettes d'exploitation de 14 % et son TRASM (recettes totales par siège-mille disponible) de 26 %, par rapport au quatrième trimestre 2019. « La marge avant impôt du quatrième trimestre 2022 a dépassé celle de 2019 » , souligne-t-elle dans son communiqué Le bénéfice dilué ajusté par action est attendu entre 0,50 et 1,00 dollar au 1er trimestre 2023 et entre 10 et 12 dollars sur l’année 2023.







© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MICROSOFT CORPORATION 0.32% 240.95 0.22% MODERNA, INC. 7.60% 203.56 6.89% UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 1.31% 51.94 35.81%