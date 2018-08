Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 02 août 2018

0 0

La filiale de leasing automobile de la Société Générale communiquera ses résultats semestriels avant le début des cotations.??Amundi a collecté au deuxième trimestre 2,6 milliards d'euros après avoir décollecté un an plus tôt. La société de gestion cotée a dévoilé également un résultat net part du groupe de 234 millions d'euros sur la même période, en hausse de 14,3%. Ajusté des amortissement des contrats de distribution de UniCredit, SG et Bawag, ainsi que des coûts d'intégration de Pioneer, il ressort à 252 millions (+12,2%). Son résultat brut d'exploitation ajusté a progressé de son côté de 1% à 337 millions d'euros. Le chiffre d'affaires trimestriel d'Amundi, enfin, a reculé de 1,5% à 677 millions d'euros.Axa a dévoilé un bénéfice net de 2,79 milliards d'euros au titre de son premier semestre, en baisse de 14%. A changes constants, il a reculé de 11%. L'amélioration du résultat courant a été plus que compensée par l'amortissement d'actifs incorporels lié à la transformation du portefeuille d'assurance vie collective en Suisse (-0,3 milliard d'euros), la variation défavorable de la juste valeur des actifs financiers et produits dérivés, ainsi que par les charges exceptionnelles liées à l'introduction en bourse d'Axa Equitable Holdings.AXA a annoncé avoir reçu une offre irrévocable de la part de Cinven portant sur la cession potentielle d'AXA Life Europe (ALE), plateforme spécialisée dans la conception, la production et la distribution des produits " Variable Annuities " d'AXA en Europe. Le montant total perçu en numéraire par l'assureur s'élèverait à 1,165 milliard d'euros. Il inclut 925 millions d'euros provenant du règlement en numéraire de la cession potentielle des actions ALE, ainsi qu'une remontée de capital en amont de la transaction, en juin 2018, de ALE à AXA S.A. pour un montant de 240 millions d'euros.Carmat a confirmé l'annonce du National Research Center for Cardiac Surgery (Astana, Kazakhstan) sur le succès de la transplantation avec un cœur de donneur du premier patient international qui a été implanté avec le cœur Carmat en octobre 2017.Le patient souffrant d'insuffisance cardiaque terminale n'était initialement pas éligible à la transplantation cardiaque dû à son hypertension pulmonaire.CGG a vu ses comptes repasser dans le vert au deuxième trimestre, à hauteur de 49,1 millions d'euros, alors qu'ils étaient en pertes de 169,7 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda des activités est ressorti de son côté à 109,7 millions d'euros, contre 120 millions un an plus tôt, soit 32,5% (-1,8 point) du chiffre d'affaires. Ce dernier, présenté sous la dénomination "chiffre d'affaires des activités", c'est-à-dire hors IFRS, a atteint 337,9 millions d'euros, en repli de 3%.Hopscotch a enregistré une baisse de 9,1% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 38 millions d'euros. Sa marge brute s'est stabilisée à 14,8 millions. Sur l'ensemble du premier semestre, l'agence de communication a vu son chiffre d'affaires reculer de 0,5%, à 72,5 millions d'euros. Sa marge brute s'est appréciée de 1,9% à 27,7 millions. Les activités événementielles ont principalement contribué à la progression de la marge brute, précise Hopscotch.Iliad a réagi dans un communiqué aux récentes rumeurs, en provenance de Bloomberg, selon lesquelles un nombre record de ses abonnés seraient partis chez Orange. "Dans la continuité des annonces du mois de mai, le Groupe a clairement défini comme priorité d'augmenter sa base d'abonnés au Forfait Free 4G. L'environnement a été extrêmement concurrentiel au deuxième trimestre entraînant une baisse de la base d'abonnés aux Forfaits 0 et 2 euros, mais le nombre d'abonnés au Forfait Free 4G, a, lui, continué sa progression constante", indique la maison-mère de Free.Implanet a procédé le 1er août 2018, dans le cadre du financement obligataire, mis en place en mars 2018 avec European Select Growth Opportunities Fund (ESGO), à l'émission au pair d'une nouvelle tranche d'obligations convertibles (OC) en actions d'un montant nominal de 500 000 euros. Elle lui permettra de financer le développement de la plateforme technologique JAZZ et le déploiement de son modèle de vente en direct, éprouvé en France et aux Etats-Unis, pour conquérir les principaux marchés européens tels que le Royaume-Uni et l'Allemagne.La banque cotée de BPCE détaillera ses résultats semestriels en fin de journée.??Neurones a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 243,1 millions d'euros, en progression de 1,6%. La croissance organique du groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) s'est élevée à 5,1%. Le résultat opérationnel du semestre s'est établi à 8,5% du chiffre d'affaires, à comparer à 8,6% pour le 1er semestre 2017.Parrot a creusé sa perte nette part du groupe au deuxième trimestre, à -13,1 millions d'euros. Sa perte opérationnelle courante a suivi la même tendance, passant de -11,3 à -13,2 millions en un an. Enfin, son chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 6% à 32,9 millions d'euros malgré une croissance de 14% pour le chiffre d'affaires Drones, à 30,6 millions. Le chiffre d'affaires Drones grand public affiche un premier retour à la croissance (+23%) avec un début de contribution du Parrot Anafi dont la mise en rayon a commencé début juillet.Pixium Vision a annoncé la signature d'un avenant à son emprunt obligataire signé le 27 septembre 2016 auprès de Kreos Capital, fournisseur de premier rang de dette aux entreprises en croissance en Europe. Dans le cadre du contrat initial, Pixium Vision a tiré un total de 8 millions d'euros en deux tranches de 4 millions chacune respectivement au 27 mars et au 29 juin 2017. Au 30 juin 2018, le montant de l'emprunt obligataire au bilan de la société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants est de 6,6 millions d'euros.Société Générale affichait à l'issue du deuxième trimestre un bénéfice net part du groupe de 1,156 milliard d'euros, en croissance de 9,3%. En organique, il a progressé de 14,8%. Son résultat d'exploitation a atteint de son côté 1,88 milliard d'euros, en croissance de 45,9% (+50,3% en organique), qui intègre notamment un coût du risque de -170 millions d'euros. Enfin, le produit net bancaire de SG au deuxième trimestre a atteint 6,45 milliards d'euros, en progression de 24,1% (+26,1% en organique).Société Générale a signé un accord de vente de sa participation majoritaire dans Société Générale Expressbank (Bulgarie) à OTP Bank. La finalisation de l'opération est attendue dans les prochains mois, sous réserve d'obtention des autorisations des autorités bancaires et de la concurrence compétentes. Société Générale a également signé un accord de vente de sa participation majoritaire dans Société Générale Albania au même acquéreur. La finalisation de cette transaction devrait intervenir au cours des prochains mois.?Spie a finalisé l'acquisition de Siétar & Vti S.A.S en France. Fondée en 2003, Siétar est une société spécialisée dans la tuyauterie et la chaudronnerie industrielle pour les process liquides. Basée à Pluneret dans le Morbihan, elle propose ses solutions à de grandes entreprises de l'industrie agro-alimentaire. La société emploie 44 salariés et a généré un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en 2017.Valneva a ramené sa perte nette de plus de 4 millions à 200 000 euros entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018. Son chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 59 millions d'euros contre 53,9 millions au premier semestre 2017. Les ventes de produits ont progressé de 11,4% à 53,5 millions d'euros. La trésorerie du groupe au 30 juin 2018 était de 37,7 millions d'euros contre 38,1 millions au 31 décembre 2017 et comprenait 34,6 millions d'euros de liquidités et 3,1 millions d'euros de trésorerie affectée.