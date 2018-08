Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 09 août 2018

0 0

L’actif net réévalué (qui mesure la valeur du portefeuille d'actifs) par action Altamir est estimé à 21,11 euros au 30 juin 2018, après la distribution d’un dividende de 0,65 euro par action en mai 2018. En incluant le dividende, l’actif net réévalué par action est en progression de 1% par rapport au 31 décembre 2017, contre +0,8% au premier semestre 2017, et en hausse de 2,6% par rapport au 31 mars 2018, date à laquelle seules les sociétés cotées du portefeuille étaient réévaluées.Le chiffre d’affaires de CIS au premier semestre s’est élevé à 131 millions d'euros à taux de change constant, en progression de 1,3%. A données publiées, le chiffre d’affaires du spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore, s’est établi à 115,3 millions d'euros contre 129 millions d'euros, un an auparavant. L’impact de change s’est réduit sur le deuxième trimestre 2018 mais est ressorti négatif sur le semestre à hauteur de -15,7 millions d'euros.Le groupe Claranova a enregistré un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2017/2018, clos fin juin, de 161,5 millions d'euros, en progression de 24%. A taux de change constants, l'activité du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce est en hausse de 32%. Si les activités canadiennes avaient été intégrées au 1er juillet 2017 au sein d'Avanquest, le chiffre d'affaires du groupe Claranova se serait alors porté à 183,6 millions, soit une croissance de 41 % en publié.Genomic Vision, société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires de recherche (LSR), a signé un accord de licence avec European Equity Partners (EEP), une société d'investissement britannique spécialisée dans les sciences de la vie, pour l'utilisation du peignage moléculaire dans les domaines de la bioproduction.Getlink (ex-Eurotunnel) a fait état d'une croissance de 3% de son trafic Navettes passagers en juillet, avec 314 955 voitures transportées. C'est le second meilleur mois de juillet pour cette activité depuis 1999. Depuis le 1er janvier, plus de 1,5 million de véhicules de tourisme ont traversé à bord des navettes. Pour sa part, le trafic Navettes camions a progressé de 6% en juillet avec 144 990 véhicules. Il s'agit d'un nouveau record pour cette activité sur un mois de juillet, a précisé Getlink, et du troisième meilleur trafic de son histoire après mars 2018 et mars 2017.Berenberg a abaissé de Conserver à Vendre sa recommandation sur L'Oréal, tout en ajustant son objectif de cours de 181 à 183 euros. L'analyste juge que le titre du groupe de cosmétique français est cher alors qu'il n'affiche qu'une croissance en ligne avec la moyenne du secteur et une hausse de ses bénéfices faible. Côté valorisation, L'Oréal a gagné 15% depuis le début de l'année et se retrouve proche de son plus haut niveau depuis cinq ans.