Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 10 octobre 2019

BASTIDEBastide a publié au titre de son exercice 2018/2019 un bénéfice net de 5,091 million s d'euros, en baisse de 32%. Le groupe a été pénalisé par l’abandon d’un projet de gestion informatisée de patients et par l'ajustement comptable non récurrent d ela juste valeur des compléments de prix. Le résultat opérationnel courant a progressé, lui de 22% à 28,419 millions, faisant ressortir une marge de 8,5%, en hausse de 0,4 point. L'Ebitda est ressorti à 62,855 millions, en hausse de 15,4%. Le chiffre d'affaires a grimpé de 16,1% à 335,73 millions. En organique, la croissance atteint 6,4%.CASINOLe groupe Casino a signé un accord avec LDC en vue de la cession du site de fabrication de Luché Tradition Volailles (LTV). Il s'agit d'un outil industriel spécialisé dans le conditionnement de volailles et la fabrication de produits élaborés crus en ultra-frais à base de volaille. Ce site de fabrication a été acquis par le groupe Casino en 2015, qui a investi depuis dans un plan de modernisation important pour développer des gammes de produits sans traitement antibiotique et issus d'une nouvelle filière bio. Le site est implanté à Luché-Pringé, près du Mans et compte 131 salariés.DMSDans le cadre du projet de prise de contrôle d'Hybrigenics par voie d'apport partiel d'actif du pôle DMS Biotech, Diagnostic Medical Systems Group a obtenu une dérogation de l'AMF à l'obligation de déposer une offre publique. Ce projet d'apport partiel d'actif a d'ores et déjà fait l'objet d'une approbation des actionnaires des sociétés DMS et Hybrigenics réunis en assemblée générale mixte respectivement les 16 et 20 septembre 2019.EIFFAGEEiffage Génie Civil a lancé la marque Ævia sous laquelle elle réalisera désormais l'ensemble de ses activités d'équipement, d'entretien, de réparation et de renforcement d'ouvrages. A travers cette marque, Eiffage Génie Civil a pour ambition d'unifier et spécialiser son approche des marchés pour proposer à ses clients, publics et privés, une palette de savoir-faire et de produits adaptés, qu'il s'agisse d'ouvrages d'art, d'ouvrages industriels ou de bâtiments.EUTELSATEutelsat Communications a annoncé que le satellite Eutelsat 5 West B avait été lancé avec succès sur une orbite de transfert super-synchrone, grâce à une fusée Proton Breeze M opérée par International Launch Services. Le lanceur a décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 15h17 heure locale (12h17 heure de Paris le 9 octobre).GETLINKEn septembre 2019, les Navettes Passagers de Getlink ont transporté 238 119 véhicules de tourisme, en légère baisse de 1% par rapport à septembre 2018 ; une performance solide compte tenu du fait qu'en 2018 il s'agissait du meilleur mois de septembre depuis 1999, rappelle l'opérateur du tunnel sous la Manche. Depuis le 1er janvier 2019, près de 2,1 millions de véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle, un recul de 2% dû aux incertitudes liées au Brexit bien que les contrôles de frontières ne seront pas modifiés.GL EVENTSGL events a été désigné concessionnaire de travaux pour la conception, la construction et la maintenance technique du Grand Palais Ephémère pour la période 2020-2024. Le coût de la construction sera financé par la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais ainsi que par les apports d'activité du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Le groupe a par ailleurs confié la conception du Grand Palais Ephémère à l'agence Wilmotte afin de proposer une structure éco-responsable exemplaire répondant aux normes environnementales les plus exigeantes.GUERBETGuerbet a signé un accord exclusif avec icometrix pour la distribution en France, en Italie et au Brésil d'icobrain, leur solution Saas (Software as a Service) d'imagerie médicale basée sur l'intelligence artificielle. Icobrain a pour but d'aider les radiologues et les neurologues dans le diagnostic et le suivi des patients atteints de troubles neurologiques.LAGARDERELagardère a placé une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 7 ans, soit octobre 2026. Le coupon annuel est de 2,125 %. Cette nouvelle émission permettra à Lagardère d'allonger la maturité moyenne de son endettement et de maintenir sa liquidité. Crédit Agricole CIB est coordinateur global de cette opération, avec BNP Paribas, Santander, Société Générale, Citi, Mizuho Securities en tant que teneurs de livres.LVMHLVMH a réalisé sur les neuf premiers mois de 2019 des ventes de 38,4 milliards d'euros, en hausse de 16 %. La croissance organique des ventes du numéro un mondial du luxe est ressortie à 11 %. Au troisième trimestre, les ventes sont en hausse de 17 % par rapport à la même période de 2018. La croissance organique des ventes s'établit à 11 % à 13,316 milliards, une performance en ligne avec les tendances du premier semestre. Le consensus Reuters s'élevait à " proche de 9% ".OL GROUPEOL Groupe, la holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais, a dévoilé mercredi soir les résultats de son exercice 2018-2019 (clos fin juin). Ainsi, le groupe a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 6,2 millions d'euros sur la période (-16%) et un excédent brut d'exploitation de 76,9 millions d'euros (+4%). De son côté, le produit des activités s'établit à 309 millions d'euros, en hausse de 7%.MAUNA KEA TECHNOLOGIESMauna Kea Technologies annonce trois publications sur deux grandes études prospectives, qui démontrent comment Cellvizio (endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille) a un impact positif sur le diagnostic et la prise en charge des lésions kystiques pancréatiques. Actuellement, le diagnostic des kystes du pancréas repose sur l'analyse de l'antigène carcino-embryonnaire du liquide intra-kystique et/ou la cytologie, qui peuvent être subjectifs ou difficiles à interpréter avec plus de 50% des kystes sans confirmation cytologique après une aspiration à l'aiguille fine.TIKEHAU CAPITALTkehau Capital a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros à échéance octobre 2026. Cette émission d'obligations " senior unsecured " est assortie d'un coupon fixe annuel de 2,25%. Elle se situe dans la fourchette haute de l'objectif de 300 millions d'euros à 500 millions d'euros fixé initialement, et confirme la confiance portée dans la qualité de crédit de Tikehau Capital. L'émission a été placée auprès d'une base diversifiée d'une centaine d'investisseurs institutionnels, et a été souscrite à 70% par des investisseurs internationaux.VALBIOTISValbiotis a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant maximum de 7,2 millions d'euros, pouvant être porté à 8,3 millions en cas d'exercice de la clause d'extension, afin de sécuriser son financement à court terme.