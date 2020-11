Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 12 novembre 2020

0 0

L'équipementier automobile publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Atari a annoncé que l'option accordée par Ker Ventures, LLC à Wade J. Rosen Revocable Trust portant sur 10 millions d'actions avait été exercée en date du 11 novembre 2020 au prix de 0,4050 euro par action. Les transferts interviendront dans les prochains jours et feront l'objet des formalités de déclaration conformément à la réglementation applicable. Cette opération conclut la transaction entre Ker Ventures, LLC et Wade J. Rosen Revocable Trust présentée le 24 mars 2020.Le propriétaire de Lafuma, le groupe suisse Calida, lance une offre de retrait obligatoire sur les titres de l'équipementier sportif français. Il propose 17,99 euros par action Lafuma.Nanobiotix a annoncé de nouvelles données précliniques in vivo positives provenant de deux études, lors du 35ème congrès annuel de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer). Une présentation par ePoster a été faite par Nanobiotix et une présentation orale a été faite par le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas (MD Anderson). La biotech française a précisé que ces nouvelles données positives suggéraient que son traitement expérimental NBTXR3 pouvait avoir un impact significatif en immunothérapie.La holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Saint-Gobain dévoile aujourd'hui sa feuille de route CO2 pour atteindre la neutralité carbone. Celle-ci intègre les nouveaux engagements du groupe d'ici à 2030 en matière de réduction de ses émissions de dioxyde de carbone non seulement directes et indirectes, mais aussi tout le long de sa chaîne de valeur. Ces nouveaux objectifs 2030 ont été validés par l'initiative Science-Based Targets (le SBT) qui les considère alignés avec l'engagement net zéro carbone du Groupe à horizon 2050.Le spécialiste des métiers de l'ingénieur publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.Total a finalisé auprès du groupe Viessmann l'acquisition de Charging Solutions, l'unité spécialisée dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques de sa filiale Digital Energy Solutions (DES). Avec cette opération, Total devient l'opérateur en Allemagne d'un réseau de 2 000 points de recharge installés chez des clients professionnels, dont certains accessibles au grand public. Total renforce aussi ses compétences techniques et commerciales dans le domaine de l'installation, des opérations et de la gestion de réseaux de recharge pour les flottes et les entreprises.Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier publiera son chiffre d'affaires annuel.