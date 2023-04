Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 13 avril 2023

AB Science

AB Science annonce que le professeur Albert Ludolph, MD, PhD (Président du Département de Neurologie à l'Hôpital Universitaire et à la Faculté de Médecine d'Ulm), fera une présentation sur le masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) lors de la prochaine réunion annuelle de l'American Academy of Neurology (AAN), qui se tiendra à Boston du 22 au 27 avril. Cette présentation inclut les données de survie à long terme qui ont montré une augmentation significative de la survie de 25 mois en faveur du masitinib pour les patients atteints de SLA non sévère à l'inclusion.



Air Liquide

Air Liquide Finance a annoncé les résultats finaux de ses offres précédemment annoncées de rachat en numéraire portant d'une part sur ses obligations portant intérêt au taux de 2,500% et arrivant à échéance en 2026 et d'autre part sur ses obligations portant intérêt au taux de 3,500% et arrivant à échéance en 2046. Ces offres ont été réalisées selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre d'achat datée du 15 mars 2023, telle que modifiée par le communiqué de presse des résultats initiaux du 29 mars 2023.



Ekinops

Le fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Eurazeo

Les Managing Directors et autres parties prenantes de Rhône ont informé Eurazeo de leur intention de céder les actions Eurazeo qu'ils détiennent. Cette cession serait réalisée dans le cadre d'un ABB (Accelerated Book Building) ou d'une opération similaire. A l'issue de cette cession, les autres Managing Directors de Rhône détiendront moins de 200 000 actions de la société d'investissement. Par ailleurs, Eurazeo et Rhône Group ont initié un processus qui devrait se traduire par la cession par Eurazeo de sa participation de 30 % dans Rhône aux membres de Rhône ou à une tierce partie.



Kaufman&Broad

Le promoteur immobilier communiquera ses résultats du premier trimestre.



LVMH

LVMH a réalisé au premier trimestre 2023 des ventes de 21 milliards d'euros, en hausse de 17 %. La croissance organique du numéro un mondial du luxe s'est également établie à 17 %. L'activité Mode & Maroquinerie a enregistré une croissance interne de 18 % de ses ventes à 10,73 milliards d'euros. La Distribution sélective a enregistré la croissance organique la plus importante : +28% à 3,96 milliards d'euros. " Sephora réalise une performance exceptionnelle sur le trimestre et continue de gagner des parts de marché ", souligne LVMH.



Marie Brizard

Le groupe de vins et spiritueux annoncera ses résultats annuels.



Renault Group

Renault Group et Verkor ont conclu un partenariat commercial portant sur la fourniture de batteries pour véhicules électriques. Le spécialiste européen des batteries bas-carbone fournira chaque année, l'équivalent de 12 GWh de batteries. Elles équiperont les véhicules des segments supérieurs des marques de Renault Group et notamment, dès 2025, le futur C-Crossover GT 100% électrique d'Alpine qui sera fabriqué à Dieppe. Ces batteries haute performance et bas-carbone seront produites en France au sein de la future Gigafactory Verkor de Dunkerqu



Spineway

Le spécialiste des gammes d'implants et d'instruments chirurgicaux pour les pathologies sévères de la colonne vertébrale divulguera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Theranexus

Theranexus annonce qu'au 31 mars 2023, sa trésorerie disponible s'établit à 7,3 millions d'euros, un niveau qui lui permet d'avoir une visibilité d'au moins douze mois. Cette société biopharmaceutique spécialiste du traitement des maladies neurologiques rares, publie une perte nette de 6,5 millions d'euros contre 8,15 millions en 2021. En 2022, les produits d'exploitation ont bénéficié notamment de l'attribution de subventions dans le cadre de la plateforme de recherche Neurolead et atteignent de ce fait 1,24 million d'euros.