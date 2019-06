Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 13 juin 2019

0

Accor annonce des avancées significatives en vue de la cession d'Orbis. Ainsi, Accor reprend l'activité de services hôteliers d'Orbis pour 286 millions d'euros et engage la cession de son activité immobilière dont la valeur brute d'actifs (hors frais de siège) à fin 2018 s'établit à 1,18 milliard d'euros.Biocorp annonce l'obtention par Mallya du marquage CE 0459 dispositif médical classe IIb. Mallya est un capteur intelligent qui transforme les stylos à insuline classiques en dispositifs connectés. Il enregistre en effet les informations de traitement clés (dose sélectionnée, date et heure de l'injection) puis les transmet à une application mobile dédiée. Le lancement commercial de Mallya aura lieu cet automne.HF Company rachète le groupe VOXX German Accessory Holding Gmbh, numéro 2 du marché du " Home Digital Life " en Allemagne. Le prix d'acquisition en valeur d'entreprise ressort à 17,3 millions d'euros, moins un ajustement de l'ordre de 0,6 million d'euros au titre des stocks, pour un EBITDA estimé 2019/20 de 2 millions d'euros, " respectant ainsi strictement les critères de prix " du Groupe HF Company. Cette opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action dès le premier exercice complet de consolidation.Korian annonce l'acquisition d'un portefeuille de six maisons de retraite dans les Iles Baléares, auprès de Grupo 5, opérateur de services de soins spécialisé dans les domaines de la santé mentale, de la réadaptation neurologique et de la réinsertion sociale. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été révélés.Lors de sa journée investisseurs le 13 juin à Londres, Imerys présentera ses orientations stratégiques 2019-2022. Avec son programme de transformation " Connect & Shape ", le spécialiste des solutions minérales de spécialités souhaite accélérer sa croissance organique et à améliorer sa rentabilité opérationnelle à moyen terme. 100 millions d'euros d'économies de coûts sont ainsi attendus en 2022. Imerys vise par ailleurs une hausse de 200 points de base de la marge d'Ebitda courante en 2022 par rapport à 2018.Soitec organise aujourd'hui son "capital market day 2019". En amont de évènement, le spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants a publié un communiqué dans lequel il dresse ses principaux objectifs. Le groupe indique qu'il continue d'étendre son portefeuille de substrats innovants de Silicium-sur-Isolant (SOI) à de nouveaux produits (POI, GaN). À un horizon de 5 ans, estime-t-il, ses marchés adressables devraient atteindre une taille comprise entre 2,1 milliards de dollars et 2,9 milliards de dollars.Thales a publié la mise à jour de ses objectifs financiers 2019 suite à l'intégration de Gemalto, réalisée le 1er avril 2019, et à la cession de son activité de modules matériels de sécurité à usage général (GP HSM), déconsolidée depuis le 1er janvier et finalisée le 7 juin. Concernant le secteur opérationnel " Identité et Sécurité Numériques " (DIS), le groupe table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 0 à 2%, en ligne avec les attentes. L'Ebit est attendu entre 240 et 260 millions d'euros, correspondant à une marge sous-jacente d'environ 10%, comparable au reste du groupe.Voltalia a annoncé le démarrage des travaux de construction de 85 MW répartis sur quatre centrales en France et une centrale au Kenya. Avec ces nouveaux chantiers, Voltalia franchit le cap du gigawatt installé ou en construction.Le spécialiste des centres commerciaux tiendra une journée investisseur aujourd'hui et demain à Londres.