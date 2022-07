Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 14 juillet 2022

© AOF 2022

Atos a annoncé le renforcement de sa gouvernance pour mener à bien son projet stratégique. À la suite de l'annonce du départ de Rodolphe Belmer le 14 juin dernier, le conseil d'administration a décidé de nommer une nouvelle équipe de direction qui prendra ses fonctions à compter de ce jour. Cette équipe dirigeante sera composée de Nourdine Bihmane, directeur général du groupe, avec effet immédiat, et co-CEO en charge de l'activité Tech Foundations, de l'amélioration de la performance opérationnelle et notamment de la génération de trésorerie.Après 9 mois d’exercice, le chiffre d’affaires de Catana est en hausse de 45% à 109,26 millions d'euros et dépasse déjà nettement le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’exercice 2020/2021 (101 millions d'euros). Il est composé à 95% de ventes de bateaux neufs. Si le spécialiste des navires de plaisance n’exclut pas quelques décalages de livraisons sur le début de l’exercice prochain, ceux-ci ne remettront pas en cause la forte croissance attendue sur l’exercice en cours.GTT a reçu, au cours du deuxième trimestre 2022, une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur européen. GTT réalisera le design des cuves de ces méthaniers qui offriront chacun une capacité de cargaison de 174 000 mètres cubes et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.Pixium Vision a conclu avec l'investisseur basé aux Etats-Unis et spécialisé dans la santé, European Select Growth Opportunities Fund (lESGO), un nouvel accord relatif à un financement par voie d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles pour un montant nominal maximum de 30 millions d'euros, sans intérêt, et sans bons de souscription d'actions, sur une durée maximum de 36 mois.Sanofi a annonce le premier et unique essai expérimental de phase III ayant permis d'obtenir des résultats positifs chez le jeune enfant ; ces résultats font suite à la récente approbation de Dupixent pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles à partir de l'âge de 12 ans qui pèsent au moins 40 kilos. L'essai a atteint son critère d'évaluation primaire : 68 % des patients ayant reçu la dose la plus élevée de Dupixent et 58 % la dose la plus faible ont présenté une rémission histologique à la semaine 16.