Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 15 juin 2023

Aujourd'hui à 09:02 Partager

Aubay

Aubay annonce avoir été sélectionné par Euronext pour intégrer aujourd'hui l'indice Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance. Le segment Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises européennes à forte croissance, parmi les leaders de leur marché, d'une capitalisation minimum de 300 millions d'euros. Cette entrée dans l'indice va permettre d'accroître encore la visibilité du Groupe auprès des investisseurs internationaux.



Balyo

Balyo et une filiale à 100 % de SoftBank Group Corp.ont conclu un accord qui définit les termes et conditions de l'acquisition proposée des actions de Balyo par SoftBank, dans le cadre d'une offre publique d'achat réglée entièrement en numéraire au prix de 0,85 euro par action. Grâce à son portefeuille de technologies de robotisation des chariots élévateurs, Balyo est complémentaire aux investissements existants de SoftBank dans les secteurs du transport et de la logistique.



Casino

Dans le prolongement du communiqué de presse du 24 avril dernier, le groupe Casino annonce avoir reçu de la société Fimalac une lettre par laquelle elle confirme étudier une éventuelle participation pour un montant de 150 millions d'euros à la proposition de renforcement des fonds propres de EP Global Commerce a.s, société tchèque contrôlée par Daniel Kretinsky. Cet apport de 150 millions s'ajoute aux 750 millions de milliardaire tchèque et 200 millions des autres actionnaires. De son côté, le trio Zouari-Niel-Pigasse promet un renforcement des fonds propres de 1,1 milliard d'euros.



Focus Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo communiquera ses résultats annuels.



Forsee Power

Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que 3ev, constructeur indien de véhicules électriques 3 roues, utilisera les systèmes de batteries de Forsee Power comme équipement standard. Les véhicules 3ev intégreront Forsee GO 10, une batterie LFP très modulaire de 10,54 kWh développée par Forsee Power pour être conforme aux normes les plus strictes. 3ev a choisi ainsi une batterie robuste développée par les équipes R&D de Forsee Power pour équiper les véhicules électriques légers, de 2 à 4 roues.



Fountaine Pajot

Le spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance dévoilera ses résultats du premier semestre.



Groupe Partouche

Groupe Partouche, casinotier français coté en bourse sur Euronext, et Betsson AB (leader de jeux en ligne, coté au Nasdaq Stockholm Mid Cap), ont annoncé un partenariat stratégique visant à offrir des jeux de casinos en ligne sur le marché régulé belge via le Casino de Middelkerke qui appartient au Groupe Partouche. Cette offre devrait être lancée en 2023 sous réserve de l'obtention officielle de la licence nécessaire. Betsson et Groupe Partouche se sont engagés à développer leur nouvelle collaboration et à explorer d'autres moyens d'élargir le partenariat.



Haffner Energy

Haffner Energy annonce aujourd'hui l'acquisition de la société Jacquier, entreprise familiale spécialisée dans la chaudronnerie industrielle et la mécanique générale située dans la Marne. Cette acquisition s'inscrit dans la continuité d'un partenariat engagé avec la société Jacquier depuis 2017 pour la fabrication et l'assemblage d'équipements stratégiques destinés aux modules de production d'hydrogène et de gaz renouvelables développés par Haffner Energy.



LDLC

L'expert de la vente de matériel informatique et high-tech publiera ses résultats annuels.



LVMH

En marge de l'édition 2023 du salon Viva Technology, le groupe LVMH a annoncé qu'il commencerait à déployer Tap to Pay sur iPhone dans certains de ses magasins aux États-Unis dans le courant de l'année, offrant ainsi à ses clients une expérience de paiement transparente et sécurisée. Avec Tap to Pay sur iPhone, les conseillers clientèle LVMH pourront accepter les paiements via Apple Pay, cartes de crédit et de débit sans contact et autres portefeuilles numériques partout dans le magasin.



Oeneo

Le chiffre d'affaires 2022-2023 d'Oeneo s'élève à 348,2 millions d'euros, en hausse de 6,8% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe réalise un résultat opérationnel courant (ROC) de 54,6 millions d'euros, en progression de 1,2%. La marge opérationnelle courante ressort à 15,7% du chiffre d'affaires, en ligne avec les prévisions du groupe. Le résultat opérationnel progresse à 52,2 millions d'euros, soit une hausse de 6,1% liée à la baisse des charges non courantes, à 2,4 millions d'euros. Son résultat net est en hausse de 10,8%, à 41,2 millions d'euros.



Pharnext

Pharnext SA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé (développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante) annonce aujourd'hui la nomination du Dr Gilbert Wagener au poste de Directeur Médical. Le Dr Gilbert Wagener est un expert du développement de médicaments à des stades cliniques avancés, avec trois décennies d'expérience dans la recherche clinique pour des indications cardiovasculaire, immunitaire et neurologique, incluant des maladies orphelines.



Saint-Gobain

Saint-Gobain a conclu un accord en vue de l'acquisition de Hume Cemboard Industries Sdn Bhd (HCBI), acteur de référence sur le marché de la plaque ciment pour façades, cloisons et plafonds en Malaisie. HCBI opère une usine de production et emploie 280 personnes dans l'ouest de la Malaisie pour un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. La finalisation de la transaction est soumise à la réalisation de conditions d'usage et devrait intervenir d'ici la fin du troisième trimestre 2023.



Vente-unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison divulguera ses résultats du premier semestre.



Vergnet

Le groupe Vergnet annonce que son Conseil d'administration a décidé lors de sa séance du 13 juin, faisant usage de la délégation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires, de procéder à une réduction du capital social par voie de minoration de la valeur nominale de ses actions. La valeur nominale de chaque action de la société est ainsi ramenée de 0,76 euro à 0,06 euro et le capital social à 42 194,22 euros.





Voltalia

Helexia, filiale de Voltalia, a conclu un contrat avec Comerc Energia, un leader des solutions de gestion énergétique au Brésil. L'accord conclu entre Helexia et Comerc Energia prévoit, pour une durée de 20 ans, la fourniture d'un maximum de 90 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque répartis sur une série de projets de production décentralisée. Elles seront progressivement construites dans les États brésiliens du Mato Grosso do Sul, du Ceará et du Pernambouc, ce qui renforcera la présence d'Helexia au Brésil.