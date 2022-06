Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 16 juin 2022

© AOF 2022

Abeo a annoncé la signature d'un protocole d'acquisition, sans conditions suspensives, en vue d'acquérir 70% du capital de la société hollandaise BigAirBag, spécialisée dans le domaine des aires de réception gonflables. L'accord a été conclu avec Tomas Huting, actionnaire unique de BigAirBag. Le protocole d'accord comporte un complément de prix indexé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration et un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital.Casino envisage de simplifier et accroître la lisibilité de son organisation juridique en France en plaçant l'ensemble de ses filiales de distribution alimentaire (principalement Franprix, Monoprix, Distribution Casino France, Easydis et AMC) sous une société holding commune détenue à 100% par Casino, Guichard-Perrachon.Dassault Systèmes organise aujourd'hui son "Capital Markets Day 2022". En amont, le groupe assure être bien placé pour atteindre son objectif de BNPA non-IFRS 2024 de 1,20 euro. Il bénéficie en outre d'importantes opportunités de croissance durable grâce notamment au cloud et son effet multiplicateur.Fort de sa confiance dans sa stratégie et dans son positionnement de marché, Esker distribue à ses actionnaires un dividende de 0,60 euro par action, en progression de 20% par rapport à l'exercice précédent. Ce dividende représente 25% du résultat généré au cours de l'exercice 2021, en ligne avec la politique habituelle de distribution. La date de détachement de coupon a été fixée au 23 juin, avec une " record date " au 24 juin et sa mise en paiement interviendra le 27 juin.Le spécialiste de la high-tech online publiera ses résultats annuels.Le Conseil d'administration qui s'est tenu ce mercredi a décidé la cooptation de Vincent Ravat, Directeur général de Mercialys, en tant qu'administrateur. La ratification de cette cooptation sera soumise au vote de l'Assemblée générale qui se tiendra le 27 avril 2023 " La nomination de Vincent Ravat permettra au Conseil d'administration de bénéficier de compétences que cette instance avait identifiées comme prioritaires : la Responsabilité Sociétale des Entreprises, l'exposition aux technologies et l'immobilier commercial ", a expliqué la foncière spécialisée dans les centres commerciaux.A la suite de la levée des conditions suspensives prévues par la documentation de financement et le protocole de conciliation annoncé le 13 juin 2022, un premier tirage de 250.000.000 euros vient d'être effectué par Orpea. Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux du Groupe (en ce compris, sans que cela soit limitatif, le service de la dette et les dépenses d'investissement) ainsi que les coûts dus au titre de l'accord de financement.OSE a été sélectionnée par Microsoft France pour intégrer le programme " Biotech Scaler " lancé à l'occasion de " Viva Technology ", l'événement Startup et Tech en Europe. Cette collaboration permettra à OSE de développer davantage ses outils et infrastructures numériques, en particulier en termes d'Intelligence Artificielle et d'approches algorithmiques appliquées au développement d'immunothérapies innovantes first-in-class.Rexel organise aujourd'hui un Capital Markets Day depuis Zürich, siège de ses activités en Suisse. En amont, le distributeur de matériel électrique a révisé à la hausse ses objectifs financiers 2022 et présenté ses ambitions pour la période 2022-2025. Après un début d'année meilleur qu'attendu dans toutes les géographies et une inflation plus forte, dans un environnement qui reste incertain, Rexel table sur une croissance des ventes à jours constants entre 7% et 9% (contre 4% à 6% précédemment).Spie, spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord portant sur l'acquisition de Stangl Technik auprès des sociétés de capital-investissement Avallon MBO Fund, basée en Pologne, et Genesis Capital, basée en République tchèque. Stangl Technik est un acteur de premier plan en Pologne et en République tchèque dans le domaine des services électro-mécaniques dédiés aux bâtiments. Stangl a réalisé un chiffre d'affaires de 67 millions d'euros en 2021.Valneva a conclu un accord avec le gouvernement du Royaume-Uni ("HMG") concernant la résiliation de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre le Covid-19 (VLA2001). " L'accord de règlement à l'amiable résout certains points relatifs aux obligations de Valneva et de HMG suite à la résiliation de l'accord de fourniture et en clarifie également d'autres figurant dans l'accord relatif aux essais cliniques de VLA2001 au Royaume-Uni, qui lui reste en vigueur ", a expliqué la biotech.Pour satisfaire la Competition & Markets Authority (CMA) britannique, Veolia propose la cession de l'intégralité des activités de déchets de Suez dans le pays. "Cette décision radicale est de nature à répondre efficacement à l'intransigeance de la CMA, dont Veolia conteste l'analyse des marchés concernés et déplore l'absence de partage des enjeux liés à nos secteurs d'activité", indique le numéro un mondial des services à l'environnement.