Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 19 mai 2022

CGG annonce aujourd'hui l'acquisition par Sercel - sa division Sensing & Monitoring - de Geocomp Corporation spécialisée dans les services et produits à haute valeur ajoutée pour la gestion des risques géotechniques et la surveillance des infrastructures aux Etats-Unis. CGG accélère ainsi le développement de son portefeuille technologique vers de nouveaux marchés en forte croissance. Cette acquisition donne à Sercel un accès au marché américain des infrastructures et favorise le déploiement de ses solutions de surveillance des infrastructures basées sur la plateforme S-lynks et S-scan.Derichebourg a signé un protocole d'accord avec BIM, contrôlée par Sofibim, holding du fondateur d'Elior, Robert Zolade et avec Gilles Cojan en vue d'une prise de participation minoritaire au capital d'Elior. "Cette opération témoigne de la confiance de Derichebourg en Elior. Elle représente une réelle opportunité pour Derichebourg d'investir dans un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, jouissant d'un fort potentiel et d'une attractivité éprouvée", explique le spécialiste de la gestion des déchets.Jeudi soir, EDF a ajusté à la baisse son estimation de production nucléaire en France pour 2022 en raison de la fermeture de 12 réacteurs pour cause de corrosion sous contrainte et des contrôles effectuées sur le reste de son parc. Pour l'année en cours, le groupe table désormais sur une production comprise entre 280-300 TWh contre 295-315 TWh précédemment. L'estimation de l'impact de la baisse de production nucléaire en France sur l'Ebitda du groupe pour 2022 est réévaluée à environ -18,5 milliards d'euros, contre 14 milliards d‘euros jusque là.Eiffage a remporté en groupement, fin décembre 2021, le marché attribué par ACC (Automotive Cells Company), la coentreprise créée en 2020 par Saft (TotalEnergies), Stellantis et Opel, pour la construction de sa future gigafactory dédiée à la production de cellules et modules de batteries pour véhicules électriques, près du site PSA de Douvrin dans les Hauts-de-France. Le montant global des travaux s'élève à près de 75 millions d'euros dont 48,7 millions d'euros pour Eiffage.Au premier trimestre 2022, la croissance de la gestion d'actifs d'Eurazeo s'est poursuivie. En un an, les Actifs sous Gestion (AUM) ont bondi de 41,5% à 32,2 milliards d'euros. La collecte auprès de tiers est ressorti à fin mars à 878 millions d'euros contre 785 millions au premier trimestre 2021. Les commissions de gestion ont augmenté de 34% à 82 millions d'euros. Le chiffre d'affaires économique du portefeuille est en hausse de 31% à périmètre Eurazeo et change constant. Le groupe a salué une croissance d'environ 50% du chiffre d'affaires des sociétés de Growth (non consolidé).C'est un feu vert plein et entier qui se profile à l'horizon. Selon les informations de Reuters, Volkswagen devrait obtenir des autorités européennes de la concurrence un feu vert sans condition à son offre d'achat sur Europcar. Une offre avait été déposée par un consortium emmené par le constructeur automobile allemand en septembre dernier, au prix de 0,50 euro par action.Le 28 mars dernier, Icade Promotion et SEMIIC Promotion ont vendu en état futur d'achèvement (VEFA) à Goldman Sachs Asset Management et Hemisphere une première tranche de 32 500 mètres carrés environ de l'ensemble immobilier Envergure à Romainville réparti en deux tranches et développant près de 47 600 mètres carrés de bureaux.Le Conseil d’administration de Korian proposera la nomination d’un nouvel administrateur indépendant, en la personne de Philippe Lévêque, ancien Directeur Général de CARE France, lors de l’Assemblée générale mixte du 22 juin 2022 afin de renforcer son expertise ESG. Si cette nomination est approuvée, le Conseil comptera alors treize membres dont sept administrateurs indépendants issus du secteur médical, d'organisations caritatives, du milieu de l'enseignement ou de la finance, ainsi que deux administrateurs représentant les salariés.L'Agence Européenne du Médicament (EMA) a accepté la soumission du dossier d'autorisation de mise sur le marché du candidat vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19 de Valneva, VLA2001. L'acceptation du dossier signifie que VLA2001 sort du processus de revue progressive des données pour rentrer dans le processus formel d'évaluation par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA. Si le CHMP accepte la demande d'autorisation conditionnelle de mise sur le marché de Valneva, la société confirme qu'elle pourrait obtenir une opinion positive du CHMP en juin 2022.Vallourec a dévoilé jeudi soir des résultats trimestriels en ligne avec ses attentes et le lancement du processus de fermeture des sites allemands et recentrage des autres usines européennes. Ce vaste projet de restructuration va entraîner la suppression de 2 950 postes dans le monde, dont 320 en France.