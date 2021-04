Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 1er avril 2021

© AOF 2021

ARGANLe spécialiste des plateformes logistiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.CLARANOVAAu premier semestre, clos fin décembre, Claranova a généré un bénéfice net multiplié par 7 à 11 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce a augmenté de 107% à 23 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 8,3%, en amélioration de 3,5 points. Selon le groupe, cette hausse constatée dans chacune des trois divisions témoigne du potentiel de profitabilité des activités d'e-commerce personnalisé (PlanetArt) dans un contexte d'investissements marketing limité.DELTA DRONEDelta Drone a fait état d'une perte nette de 10,86 millions d'euros en 2020 contre une perte de 10,08 millions d'euros en 2019. L'Ebitda est resté négatif, mais il est passé en un an de -3,415 millions d'euros à - 1,58 million d'euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste des drones civils à usage professionnel est passé de 15,99 millions d'euros à 13,42 millions d'euros. Au 19 mars 2021, la trésorerie nette s'établit à 3,1 millions d'euros.GENFITLa société biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.ILIADConformément à l'accord conclu avec Cellnex annoncé le 23 octobre 2020, iliad a finalisé l'extension de son partenariat industriel avec Cellnex au travers de la cession à ce dernier de 60% de la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles en Pologne. Le montant reçu par le iliad dans le cadre de cette transaction s'élève à environ 0,8 milliard d'euros avant impôts.NAVYANavya a enregistré en 2020 une perte nette de 23,69 millions d'euros, inférieure de 27% à son niveau de 2019. La perte opérationnelle du spécialiste des navettes autonomes a reculé de 35% à 20,40 millions d'euros. Le groupe a vendu 23 navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 millions d'euros, en retrait de 29%. Au 31 décembre 2020, la base installée s'établit à 182 véhicules, déployés dans 23 pays, soit une augmentation de 14%.PHERECYDES PHARMAPherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, a annoncé que Céline Breda, Docteur en Pharmacie, a rejoint le Comité de Direction en tant que Directrice des Opérations Industrielles. Elle apporte à la société 25 années d'expérience dans le domaine de la qualité, du développement et de la production de produits biologiques.SANOFILa FDA a approuvé Sarclisa (isatuximab-irfc) de Sanofi, en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone (association Kd), pour le traitement des adultes atteints d'un myélome multiple en rechute ou réfractaire (MMRR) ayant reçu un à trois traitements antérieurs.SODEXOSodexo a annoncé le rebond de sa profitabilité et le niveau élevé de liquidités générées par ses opérations au premier semestre de l'exercice 2020-2021. Le résultat net publié est positif, à 33 millions d'euros, en baisse de 91,3%. Le résultat net ajusté s'élève à 128 millions, contre 424 millions d'euros pour le premier semestre 2019-2020 avant crise. La marge d'exploitation s'établit à 3,1%, supérieure aux prévisions et à la marge négative de - 1,9 % publiée au second semestre 2019-2020.SOLUTIONS 30Deloitte, avec l'appui de Didier Kling Expertise & Conseil pour la partie comptabilité, a rendu les conclusions de leurs travaux concernant l'ensemble des accusations portées à l'encontre de Solutions 30. Ceux-ci confirment le caractère infondé et erroné des allégations, indique la société. Les auditeurs indépendants ont également formulé des recommandations "afin de simplifier et de renforcer certaines procédures internes du groupe pour une plus grande transparence et une sécurisation des transactions".VETOQUINOLVetoquinol a réalisé en 2020 un résultat net de 19,2 millions d'euros, en baisse de 32,8% du fait de la prise en compte des éléments non récurrents à hauteur de 19,1 millions. Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions, indicateur de performance avancée du groupe, s'élève à 65,3 millions, en croissance de 33,5%.