Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 1er novembre 2018

ABEOLe fabriquant français d'équipements de sport et de loisirs Abeo a acquis 100% du capital de la société américaine basée en Géorgie, Fun Spot Manufacturing LLC, fortement positionnée dans le domaine du Sportainment (activités combinant Sport et Loisirs). Créée il y a plus de 40 ans, Fun Spot, intégrée verticalement, est spécialisée dans la conception, la production et la distribution d'équipements pour les amusement parks, et notamment les trampoline parks : trampolines, modules Ninja Warrior, murs et blocs d'escalade.ARCELORMITTALArcelorMittal a réalisé au troisième trimestre 2018 un bénéfice net de 0,9 milliard de dollars, contre 1,9 milliard au trimestre précédent et 1,2 milliard un an plus tôt. L'Ebitda a atteint 2,729 milliards de dollars, en baisse de 11,2% en séquentiel mais en hausse de 41,8% sur un an. Le consensus fourni par le groupe se montait à 2,75 milliards. Le premier sidérurgiste mondial a été affecté par une diminution des expéditions d'acier (-5,5%) et par l’impact de l’hyperinflation en Argentine. Sur neuf mois, l'Ebitda atteint 8,314 milliards, en hausse de 33%.BENETEAUBand of Boats, filiale du groupe Beneteau, a procédé à l'acquisition de la start-up nantaise Digital Nautic. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. Fondée en 2014 à Nantes (France), Digital Nautic s'est donnée pour mission d'accompagner les professionnels du nautisme dans la transition numérique en développant des solutions en ligne leur permettant d'améliorer leur niveau de service : système de réservation, automatisation des contrats, recueil des avis clients, vente d'assurances complémentaires, sécurisation des paiements, etc.CASTCast a réalisé son point d'activité au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le spécialiste de l'analyse, de la mesure et de la cartographie du logiciel a fait part d'un chiffre d'affaires de 10,71 millions d'euros sur la période. Il est en croissance de 4,1 % à taux de change courant et de 6,4 % à taux de change constant sur un an. Dans son communiqué, Cast précise que le troisième trimestre 2017 avait connu une forte croissance de 28%, en raison d'une transaction importante avec un grand intégrateur de systèmes américain.CREDIT AGRICOLEJacques Ripoll a été nommé Directeur Général de Crédit Agricole CIB à compter du 1er novembre 2018, a annoncé la banque. Il devient également Directeur Général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Grandes Clientèles, constitué de la banque de financement et d'investissement, de la gestion de fortune (CA Indosuez Wealth Group) et des services aux institutionnels et aux entreprises (CACEIS).EUROFINSEurofins Scientific annonce avoir finalisé l'acquisition de Clinical Research Laboratorie, spécialiste sur le marché des tests cosmétiques en Amérique du Nord. Basée dans le centre du New Jersey et ayant des filiales en Caroline du Nord et au Texas, la société emploie plus de 100 personnes, et a généré un chiffre d'affaires de plus de 12 millions de dollars en 2017.PAREFLe chiffre d'affaires consolidé du groupe PAREF a atteint 26,2 millions d'euros au 30 septembre 2018, en hausse de 17%. Cette performance s'explique principalement par une forte hausse de l'activité de gestion : + 35 % à 20,5 millions d'euros. Les revenus locatifs ont reculé de 20% à 5,7 millions d'euros. Ils ont été affectés par des cessions des actifs de bureaux intervenues en 2017 et 2018 (-1,1 million) et la fin des usufruits résidentiels historiquement détenus par le groupe (- 0,5 million). Les loyers à périmètre constant ont progressé de 2,7%.RUBISRubis annonce avoir reçu, après instruction de 15 mois, l'accord des Autorités de la concurrence pour racheter des actifs de distribution GPL de Repsol dans les îles de Madères et des Açores. Les réseaux de distribution canalisés continentaux avaient fait l'objet d'une transaction définitive avec Repsol dès juillet 2017. "Cette acquisition permet à Rubis d'élargir son offre et d'atteindre une taille critique en distribution de GPL à Madère et aux Açores " peut-on lire dans un communiqué.SANOFISanofi prévoit de développer en collaboration avec Denali Therapeutics plusieurs molécules en vue du traitement potentiel de diverses maladies neurodégénératives et inflammatoires systémiques. En vertu des modalités de l'accord, Sanofi versera un paiement initial de 125 millions de dollars à Denali et de futurs paiements d'étape qui pourraient dépasser un milliard de dollars, en fonction l'avancement du développement et de la commercialisation des molécules concernées.THERADIAGPierre Morgon a été nommé président du conseil d'administration de Theradiag. Il succède à Gérard Tobelem, président depuis 2012, qui a démissionné de son poste de président et d'administrateur de la société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic. Pierre Morgon est membre du conseil d'administration de Theradiag depuis 2012. Âgé de 55 ans, il est CEO de MRGN Advisors et Regional Partner pour la Suisse chez Mérieux Equity Partners.