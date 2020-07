Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 2 juillet 2020

0

ABIVAXAbivax a annoncé que le premier patient dans l'essai de Phase 2b/3 d'ABX464 dans le Covid-19 a été traité au Centre Hospitalier Universitaire de Nice (CHU Nice). L'objectif principal de cet essai est de valider le potentiel d'ABX464 à limiter la réplication virale chez les patients ainsi que l'inflammation sévère qui mène au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).ALSTOMAlstom a annoncé mercredi soir l'acquisition de la société Ibre, spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de disques de frein en fonte ou acier pour les trains à grande vitesse, interurbains, régionaux, suburbains, tramways et métros. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. Ibre emploie une trentaine de salariés sur son site de Sens en Bourgogne Franche Comté et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2019.ARGANArgan a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre du deuxième trimestre 2020. Ainsi, la foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts premium a enregistré des revenus locatifs de 34,7 millions d’euros sur la période, en progression de 48% par rapport à la même période de 2019. Cette croissance exceptionnelle est le résultat de l’effet année pleine de l’acquisition du portefeuille "Cargo" constitué de 22 entrepôts loués au groupe Carrefour, ainsi que des loyers générés par les développements de l’année 2019.BICBic a annoncé la finalisation de l'acquisition de la société Djeep pour un montant de 40 millions d'euros, et un complément de prix à verser en fonction de la croissance des ventes futures de Djeep. La société a réalisé un chiffre d'affaires net de 14 millions d'euros en 2019, principalement en Europe, mais également aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Cette acquisition vise à renforcer la position de Bic sur le marché des briquets de poche et offre au Groupe des opportunités de croissance significatives en Europe et en Amérique du Nord.BLUELINEABluelinea a réalisé au premier semestre clos fin juin un chiffre d'affaires de 3,297 millions d'euros, en hausse de 6.% Avec 1,915 million de revenus, le pôle dédié à prendre soin de personnes âgées à leur domicile est le plus gros contributeur sur la période (58% des revenus) et enregistre une progression de 9%. La digitalisation totale du parcours de souscription, mise en œuvre fin 2019, a permis de maintenir le déploiement de l'offre et d'enregistrer, sur le deuxième trimestre, un niveau record de souscription en ligne.COFACECoface a annoncé l'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS, société créée en 2001 qui gère un portefeuille court terme d'assurance-crédit export, précédemment détenue par le ministère norvégien du commerce, de l'industrie et de la pêche. Coface a acquis l'intégralité des actions de GIEK Kredittforsikring AS, et l'entreprise fonctionnera désormais sous la marque Coface GK. En 2019, GIEK Kredittforsikring AS a enregistré un total d'environ 9 millions d'euros (99 millions de NOK) de primes brutes avec un portefeuille largement axé sur l'exportation.DONTNODDontnod Entertainment a salué le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription qui a permis au studio de lever 6,7 millions d'euros par l'émission de 487 821 actions, à un prix de 13,67 euros par action, soit une décote de 4,7% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de bourse.FNAC-DARTY / CARREFOURL’Autorité de la Concurrence a annoncé ce mercredi qu’elle n’examinerait pas en tant qu’opération de concentration le projet de déploiement en France d’une trentaine de shop-in-shops sous contrat d’exploitation exclusive, au sein des hypermarchés Carrefour sous l’enseigne Darty. Fnac Darty précise qu'elle prend acte de cette décision qui maintient une incertitude quant à l’analyse de l’opération au regard du droit de la concurrence. La société ajoute que les deux groupes vont évaluer les conséquences de cette décision sur leur partenariat.GAUSSINGaussin a racheté auprès des dirigeants de Metalliance d'un bloc majoritaire représentant 51,42% du capital de la société. Déjà actionnaire de Metalliance à hauteur de 44,32% depuis 2008, Gaussin détient désormais 95,74% du capital. L'opération donne naissance à un groupe français d'ingénierie de plus de 200 personnes spécialisé dans la conception et la fabrication de produits et services industriels.GETLINKYann Leriche a pris hier la direction générale de Getlink, conformément à la décision prise par le conseil d'administration le 30 janvier 2020. Jacques Gounon devient président du conseil d'administration.IPSENIpsen va rejoindre la collaboration clinique d'Exelixis et Roche et participera au financement des études pivotales internationales de phase III Contact-01 et Contact-02. L'essai Contact-01 évalue le profil d'innocuité et d'efficacité du cabozantinib (Cabometyx) en combinaison avec l'atezolizumab (Tecentriq) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique (NSCLC) qui ont été précédemment traités par immunomodulateur et une chimiothérapie à base de platine.M6Le Groupe M6 a conclu l'acquisition d'Epithète Films, société détentrice d'un catalogue de 25 longs métrages, parmi lesquels la trilogie Belle et Sébastien, Malabar Princess, Ridicule, La jeune fille et les loups, Tu seras mon fils. Avec cette acquisition ciblée, le Groupe M6 poursuit la consolidation de ses activités de distribution de droits audiovisuels en complétant son catalogue, désormais riche de plus de 1 300 titres.MILIBOOMiliboo et M6 poursuivent pour 2 années supplémentaires du partenariat de type " media for equity ". La première année du partenariat a répondu parfaitement aux objectifs et a confirmé le " cocktail gagnant " entre l'attractivité de l'offre produits de Miliboo en ameublement de la maison et la puissance du Groupe M6 en termes d'exposition publicitaire auprès de clients potentiels.MNDCe samedi 4 juillet 2020, les tyroliennes les plus inclinées de France, avec 37% d'inclinaison, ouvriront dans la station de ski de Mijoux dans le pays de Gex (Ain). Ces tyroliennes, qui permettent une descente seul ou à deux (sur chaque ligne), ont été conçues et installées par le groupe français MND, via sa filiale Techfun, spécialiste de l'aménagement d'infrastructures de loisirs à sensations. C'est la Communauté d'Agglomération du Pays de Gex qui a confié à MND la réalisation de cette tyrolienne à Mijoux, station village au coeur des Monts Jura, pour un montant de 1,8 million d'euros.SOCIETE GENERALEFace à l'urgence climatique, Société Générale décide d'accélérer sa sortie du secteur charbon. La banque a décidé de ne plus fournir de produits et services, à l'exception de ceux exclusivement dédiés à la transition énergétique, aux entreprises suivantes : les entreprises qui réalisent plus de 25% de leur chiffre d'affaires dans le secteur du charbon thermique et qui n'ont pas de stratégie crédible de sortie du charbon et les entreprises qui développent de nouveaux projets de mines, centrales ou infrastructures liées au charbon thermique.SOITECSoitec a changé le nom d’EpiGaN, qui devient Soitec Belgium. La business unit spécialisée dans les technologies à base de nitrure de gallium de Soitec, résultant d’une acquisition réalisée il y a un an, vient consolider le portefeuille de l’entreprise en matière de substrats innovants pour les marchés de la radio-fréquence et de la puissance.VIRBACVirbac a cédé ses antiparasitaires pour chiens: Sentinel Flavor Tabs et Sentinel Spectrum à MSD Santé Animale, une division de Merck & Co. La contrepartie reçue pour la transaction s'est élevée à environ 400 millions de dollars en numéraire. Pour le laboratoire français, cette cette transaction est une opportunité unique de rééquilibrer son portefeuille nord-américain et de se concentrer sur des produits et des segments où il peut créer et extraire plus de valeur grâce à un meilleur avantage concurrentiel.