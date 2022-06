Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 2 juin 2022

© AOF 2022

Medical Devices Venture, filiale d'Archos dans l'investissement et l'accélération dans la MedTech, annonce l'entrée d'un nouvel investisseur au capital de Poladerme. L'entrée au capital de Poladerme (à hauteur d'environ 9%) du groupe Wongs, au travers de sa filiale Top Plenty Ltd, s'inscrit dans la stratégie de développement des activités de Poladerme avec la préparation d'un réseau de distribution pour les produits de Poladerme.A l'occasion de la publication de résultats semestriels en nette hausse, Catana a fait part de perspectives favorables. Outre la croissance historique qui s'annonce pour l'exercice en cours, qui devrait permettre d'atteindre 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, le carnet de commandes confirme d'excellentes perspectives pour les deux années à venir. Le spécialiste des navires de plaisance indique que 210 millions d'euros de facturations sont d'ores et déjà assurées pour l'exercice 2022-2023, ainsi que 160 millions d'euros pour 2023-2024 sur un objectif supérieur à 250 millions d'euros.Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale, et Nurea, éditeur de logiciels d'aide à la décision et au diagnostic des maladies vasculaires, annoncent la signature d'un partenariat qui mettra à disposition des praticiens la solution d'intelligence artificielle de Nurea au sein de la plateforme Myrian, via le AI Hub d'Intrasense. L'algorithme développé par la société Nurea est un outil de pointe en imagerie scanner et IRM, permettant la détection, en amont, d'anormalités ainsi que la caractérisation, l'évaluation et la quantification de problèmes vasculaires.Rémy Cointreau a publié des résultats 2021/2022 (exercice clos fin mars) très solides, dévoilé des perspectives encourageantes et annoncé le versement d'un dividende exceptionnel d'un euro (en plus du dividende ordinaire de 1,85 euro). Le numéro deux français des vins et spiritueux a réalisé un bénéfice net de 212,2 millions d'euros, en hausse de 47% à données publiées. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 334,4 millions, en progression 39,9% en organique (+41,6% en publié).Renault Group et Managem Group ont annoncé la signature d'un " memorandum of understanding " visant à sécuriser l'approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone et responsable pour les batteries électriques. L'accord prévoit la fourniture par Managem de 5 000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans, à partir de 2025. Après une étude d'ingénierie, Managem prévoit d'investir dans la construction d'une future usine située au sein du complexe industriel de Guemassa au Maroc afin de transformer le minerai de cobalt en sulfate de cobalt.Saint-Gobain confirme viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Au premier semestre 2022, le groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation dépasse le niveau record du premier semestre 2021 et que la marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres.