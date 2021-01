Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 21 janvier 2021

© AOF 2021

AIR LIQUIDEAir Liquide et BASF ont signé un contrat dans le complexe industriel de Yeosu pour étendre les termes de leurs accords long terme existants. Dans ce cadre, Air Liquide s'est appuyé sur le démarrage en 2020 de sa quatrième unité d'hydrogène et de monoxyde de carbone sur ce site industriel majeur pour augmenter de 20 % les volumes dédiés contractuellement à BASF.ARGANSur l’exercice 2020, les revenus locatifs d’Argan s’élèvent à 142,4 millions d'euros, en hausse de 42% par rapport à l’exercice 2019, dépassant ainsi l’objectif initial de 140 millions d'euros. L’EBITDA s’établit à 132,2 millions d'euros (+48%), et l’EBITDA après variation de la juste valeur du patrimoine immobilier et résultat des cessions ressort à 316,1 millions (+32%). Le résultat net s'élève à 278,9 millions d'euros (+30), et le résultat net récurrent est de 103,4 millions (+45%) et représentant désormais 73% des revenus locatifs (+2 points).BOIRONLe laboratoire pharmaceutique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.COMPAGNIE DES ALPESL'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.DAMARTEXLe distributeur de vêtements pour senior publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.DMSEn dépit de la pandémie et de ses conséquences économiques, Diagnostic Medical Systems Group a réalisé un exercice 2020 en croissance, avec un chiffre d'affaires consolidé de 32,1 millions d'euros, en progression de 4%. Sur le seul quatrième trimestre 2020, la medtech a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,6 millions d'euros, en repli trimestriel de 10%, marqué par un effet de base important par rapport au dernier trimestre 2019 (+30% de croissance au quatrième trimestre 2019).DRONE VOLTAprès neuf premiers mois difficiles, l'activité de Drone Volt a rebondi au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires a flambé de 82% à 2,413 millions d'euros. Sur l'exercice, il accuse cependant un repli de 20% à 5,7 millions. Sur le quatrième trimestre, la marge brute des activités à forte valeur ajoutée s'élève à 497 000 euros représentant une rentabilité de 55%, en hausse de +18 points par rapport au trimestre précédent.GETLINKGetlink a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires s'élève à 815,9 millions d'euros en baisse de 24 % à taux de change constant. Concernant, Eurotunnel, le chiffre d'affaires est ressorti à 521,4 millions d'euros, en repli de 17%. Eurosport a vécu une année fortement perturbée par la crise sanitaire.Le trafic a chuté de 77% sur l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires d'Europorte a reculé de 3% à 122,7 millions.GL EVENTSLe groupe spécialisé dans l'événementiel publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.GROUPE OPENLe spécialiste de la transformation industrielle et digitale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.LUMIBIRDSuite à une rumeur parue dans La Tribune concernant l'intérêt que Lumibird porte à la société Cilas dans le cas où celle-ci serait cédée par ses actionnaires, Lumibird confirme qu'une telle acquisition s'inscrirait dans sa stratégie de développement. "Cilas et Lumibird disposent de portefeuilles technologiques très complémentaires qui ensemble constitueraient le leader européen des technologies lasers pour le marché de la Défense, et pourrait être ainsi le partenaire technologique des grands intégrateurs de Défense", a souligné Lumibird.MILIBOOLa marque digitale d'ameublement publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.OENEOLe fabricant de bouchons et de tonneaux publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.PIERRE ET VACANCESPierre & Vacances a réalisé mercredi soir son point d'activité au titre de son premier trimestre 2020-2021 (octobre à décembre). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d'affaires de 167,2 millions d'euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre est en net repli de 55,4% par rapport au premier trimestre 2019-2020. Le chiffre d'affaires se répartit entre les activités touristiques (102,7 millions d'euros; -63,6%) et immobilières (64,4 millions d'euros ; -30,8%).QUADIENTQuadient a cédé ses activités graphiques en Australie et en Nouvelle-Zélande à Smartech Business Systems Australia Pty, fournisseur de solutions technologiques et partenaire historique de Quadient dans la région Asie-Pacifique. La transaction a été finalisée le 20 janvier 2021 et le prix de vente total s'élève à 6 millions de dollars australiens (environ 3,84 millions d'euros), dont 4 millions de dollars australiens payés à la clôture de l'opération et 2 millions de dollars australiens sous forme de paiements différés.SEBLe fabricant de petit électroménager publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.SOITECLe chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020-2021 de Soitec a atteint 149 millions d'euros, en hausse de 14,7% à périmètre et taux de change constants. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a été confronté à un effet de change négatif de 4,8%. " Le déploiement des générations de smartphones 4G et 5G demeure notre principal moteur de croissance, en particulier pour nos produits dédiés aux applications de radiofréquence, y compris les filtres " a déclaré Paul Boudre, Directeur général.TRANSGENETransgene a annoncé que pour la première fois en France, TG4050, l'immunothérapie individualisée innovante de Transgene, a été administrée à un patient atteint d'un cancer de la tête et du cou. Ce nouveau vaccin thérapeutique est issu de la plateforme technologique myvac, qui utilise une technologie d'Intelligence Artificielle (IA) pour personnaliser le traitement de chaque patient.VETOQUINOLLe laboratoire pharmaceutique vétérinaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.