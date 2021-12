Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 23 décembre 2021

© AOF 2021

Conformément aux accords de partenariats annoncés en juin dernier avec Crédit Agricole Assurances, portant sur 1 milliard d'euros d'investissements droits inclus dans des actifs détenus par Altarea, Altarea a annoncé la création du fonds Alta retail parks. A cette occasion, le promoteur immobilier a cédé 49% d'un portefeuille de 9 retail parks français.Carmat a fini ses investigations sur les problèmes de qualité précédemment identifiés. Suite à la survenance d'un problème qualité ayant affecté certaines de ses prothèses, le fabricant de coeurs artificiels avait annoncé, le 3 décembre 2021, la suspension volontaire et temporaire des implantations de son cœur artificiel Aeson. La société a ensuite mené une investigation très rigoureuse de la situation.Le gouvernement belge est parvenu jeudi à un accord sur la fermeture des centrales nucléaires du pays en 2025, révèle Reuters. Les deux centrales nucléaires belges, comportant au total sept réacteurs, sont opérés par Engie. Le gouvernement doit tenir une conférence de presse à 11h00 (pour officialiser cet accord. Engie et la Société d'Infrastructures Gazières (SIG), véhicule d'investissement détenu par CNP Assurances et la Caisse des Dépôts, ont finalisé l'acquisition d'une participation de 11,5% du capital de GRTgaz par SIG auprès d'Engie pour un montant de 1,1 milliard d'euros. Avec cette opération, SIG, présent dans le capital de GRTgaz depuis 2011 avec une participation de 25%, détient désormais près de 39%, Engie conservant 61%.GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier. Dans le cadre de cette commande, GTT réalisera le design des cuves du méthanier qui offrira une capacité de 180 000 m3. Les cuves intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT. La livraison du navire est prévue au cours du second trimestre 2024.Navya a annoncé la nomination de Sophie Desormière à la Présidence du Directoire. Les membres du Conseil de surveillance du spécialiste des systèmes de mobilité autonome ont souhaité renforcer la gouvernance de la société et ont approuvé à l’unanimité la nomination de Sophie Desormière en qualité de Présidente du Directoire. Elle prendra ses fonctions le mercredi 5 janvier 2022.Pharnext a nommé le Dr Elisabeth Svanberg MD, PhD à la présidence de son conseil d'administration à compter du 1er janvier 2022. Elle succèdera à Michel de Rosen, qui était président du conseil d'administration depuis juin 2016. Michel de Rosen continuera d'y siéger en tant qu'administrateur non-éxécutif. Le Dr Svanberg bénéficie d'une grande expérience dans le développement de nouveaux traitements dans des domaines thérapeutiques variés. Docteur en médecine et Docteur en sciences de l'Université de Göteborg, elle est chirurgien et professeur adjoint de chirurgie.Voltalia et le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), propriétaire foncier du Centre spatial guyanais, ont annoncé le lancement d’un projet de centrale photovoltaïque. Voltalia a été désigné lauréat de l’appel d’offres lancé par le CNES pour la construction, sur la base spatiale de Kourou, d’un parc photovoltaïque d’une surface de 5 hectares et d’une capacité de 4,2 mégawatts. Le financement de la construction, pour un montant de 5 millions d’euros, est assuré par le CNES qui bénéficie du Plan France Relance. La centrale solaire devrait entrer en service en juin 2023.