Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 25 février 2021

Arkema a publié ses résultats 2020 marqués par le rebond de sa performance au quatrième trimestre. L'an dernier, le chimiste français a réalisé un Ebitda en baisse de 18,9% à 1,182 milliard d'euros. La marge d'Ebitda est ressortie à 15%. Le chiffre d'affaires a atteint 7,9 milliards, en repli de 8% à devises constantes, reflétant l'impact de la pandémie sur la demande mondiale. Sur le seul quatrième trimestre, les ventes ont grimpé de de 2,1% à périmètre et change constants, tirées par des volumes en amélioration (+ 5,2%). L'Ebitda s'est quasiment stabilisé à 289 millions.Le groupe d'assurance a publié ses résultats annuels.Le spécialiste de la certification a publié ses résultats annuels.Casino a réalisé en 2020 un résultat opérationnel courant de 1,426 milliard d'euro, en hausse de 25,2% à taux de change constant. Le grand distributeur a recueilli les fruits de ses économies de coûts. Il a également bénéficié de la progression de son activité en France et au Brésil, son deuxième marché, liée aux restrictions sanitaires. Le chiffre d'affaires a en effet grimpé de 8% à magasins comparables pour atteindre 31,9 milliards d'euros.Dans le cadre de son plan de transformation " Transform To Accelerate - TTA 2.0 ", Damartex a annoncé l'acquisition de 62,5% des titres de la société Eden Services par la société Santéol Holding. La société Eden Services, est un prestataire de santé à domicile (PSAD), spécialisée dans l'assistance respiratoire, connue sous le nom d'Eden Médical. Fondée en 2014 par André Abikhzir et basée à Croissy sur Seine (78), elle a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1 million d'euros en 2020.Le concessionnaire du tunnel sous la Manche a publié ses résultats annuels.Le groupe de contenus publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Nexity a enregistré en 2020 un résultat opérationnel courant, qui a chuté de 15% à 285 millions d'euros, affichant ainsi une marge de 5,9% contre 7,9% en 2019. Le groupe immobilier visait une marge opérationnelle courante supérieur à 5%. Le chiffre d'affaires a progressé de 8% par rapport à 2019 à 4,855 milliards d'euros alors que Nexity visait des revenus autour de 4,7 milliards d'euros.Le chiffre d'affaires de Prodways a reculé de 13% à 17,3 millions d'euros au quatrième trimestre 2020. Le spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle précise que la division Systems reste impactée par les reports d'investissements de ses clients, tant pour les machines que pour les logiciels (-17% sur le trimestre), avec cependant une très bonne performance de la vente de matières.Ramsay Santé a publié mercredi soir ses résultats au titre du premier semestre 2020-2021 (clos fin décembre). Ainsi, le groupe de cliniques et d'hôpitaux a dévoilé un résultat net (part du groupe) de 47,3 millions d'euros sur la période, contre un résultat à l'équilibre un an plus tôt. De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à 312,4 millions d'euros (+14,5% sur un an). Cette hausse est soutenue par les mesures de compensations des surcoûts Covid subis lors de la première vague de la pandémie (mars-juin), tant en France que dans les pays Scandinaves.L'équipementier pour l'aérospatiale et la défense publiera ses résultats annuels.Le groupe spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le fabricant de petit électroménager publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Le fournisseur de services de télécommunications par satellites publiera ses résultats annuels.Le spécialiste de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée publiera ses résultats annuels.Veolia a publié des résultats 2020, marqués notamment par le retour de la croissance au quatrième trimestre. Le numéro un mondial des services à l'environnement a réalisé un bénéfice net part du groupe en baisse de 86% à 89 millions d'euros, pénalisé par la pandémie. Le résultat net courant part du groupe s'est établi à 415 millions, en repli de 45%. L'Ebit courant a atteint 1,275 milliard, en repli de 24,8% à change constant et de 21,2 % à périmètre et change constants.L' Ebitda est ressorti à 3,641 milliards, en baisse de 8% à change constant et de 7,1% à périmètre et change constant.