Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 25 juin 2020

Balyo a annoncé, mercredi, la signature d'un contrat de crédit, réalisé sous la forme d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) dans le contexte de pandémie liée au Covid-19, d'un montant de 9,5 millions d'euros, garanti par l'Etat français, auprès d'un un syndicat bancaire. L'expert des chariots de manutention robotisés précise que ce prêt est garanti à hauteur de 90% par l'Etat français avec une maturité initiale de 12 mois et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 5 ans exerçable par le groupe jusqu'à juin 2025.Digigram SA a précisé qu'au cours de l'assemblée générale mixte des actionnaires qui s'est tenue à huis clos le 23 juin 2020, les actionnaires de la société ont adopté la proposition de changement de dénomination sociale qui leur était soumise. La société devient donc Evergreen SA à compter du 23 juin 2020. Ainsi, le changement de libellé sera effectif à compter du 29 juin 2020.Erytech Pharma a annoncé la signature d'un contrat permettant l'émission au profit du fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund, représenté par sa société de gestion European High Growth Opportunities Manco SA (entités liées à Alpha Blue Ocean), d'obligations convertibles aux termes duquel l'Investisseur s'est engagé à souscrire jusqu'à un maximum de 60 millions d'euros en cas de conversion de la totalité des obligations.Esker, éditeur de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle et KPMG Pays-Bas ont annoncé le renforcement de leur partenariat. Dans le cadre de cet accord, le spécialiste de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable fournira des services de consulting, d'implémentation et de support pour les solutions Procure-to-Pay et Order-to-Cash d'Esker.L'éditeur de jeux vidéo publiera ses résultats annuels.Iliad a annoncé une prise de participation minoritaire de 30% dans Instadrone après le lancement de son fonds de solidarité Solid-19. Le groupe souligne qu'Instadrone, premier réseau d'opérateurs de captation par drone et traitement de la donnée sous licence de marque en France, est l'un de ses fournisseurs les plus innovants.Mauna Kea Technologies, inventeur du Cellvizio, a annoncé que, dans le cadre de sa collaboration avec la Lung Cancer Initiative (LCI) de Johnson & Johnson (J&J), deux professeurs ont reçu l'autorisation du Fox Chase Cancer Center (FCCC) à Philadelphie pour lancer une étude clinique pilote, combinant le nCLE et la navigation bronchoscopique robotisée, en utilisant à la fois Cellvizio et la plateforme Monarch d'Auris Health, Inc., une des sociétés de dispositifs médicaux de J&J, pour le diagnostic des nodules pulmonaires périphériques.Rexel a annoncé le remboursement de la ligne de crédit senior de 550 millions d'euros tirée fin mars à titre conservatoire alors que la pandémie de Covid-19 se propageait en Europe. La société précise que la décision de rembourser la ligne de crédit sénior, qui fait partie d'un accord de crédit senior de 850 millions d'euros, reflète les bons résultats des initiatives prises afin de s'adapter à cet environnement sans précédent et protéger l'entreprise. Ce, en se focalisant notamment sur la gestion des coûts opérationnels et la liquidité, à l'échelle locale.Le spécialiste de la signalisation routière publiera ses résultats du premier semestre.Sodexo a annoncé que suite à des discussions récentes avec les détenteurs de ses emprunts USPP, la société a décidé d'exercer son droit au remboursement de son encours de 1,6 milliard de dollars afin de préserver sa liberté d'action. Le spécialiste des services de restauration précise que les emprunts USPP avaient été mis en place entre 2011 et 2018 pour financer des acquisitions aux Etats-Unis.Theranexus a obtenu un financement non-dilutif de 3,4 millions d'euros sous forme de PGE (prêt garanti par l'Etat) auprès d'un consortium composé de ses partenaires bancaires historiques et de Bpifrance. Ce prêt prévoit un délai d'un an avant le début des remboursements avec un échelonnement des remboursements sur une durée maximale de 5 ans.Trigano a précisé que la succession de François Feuillet se met en place. Le 1er juillet 2020, Stéphane Gigou rejoindra le groupe en tant que directeur général délégué et sera appelé à prendre, à brève échéance, la présidence du directoire de la société et la position de CEO pour l'ensemble du groupe.