Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 26 novembre 2020

L'activité de Capelli sur les six premiers mois de son exercice est ressorti en hausse de 55% à 129 millions d'euros, dont +92% à 105,5 millions, en France et -15% à l'international à 23,4 millions d'euros. " Elle est portée à la fois par l'agilité du groupe mais aussi par sa stratégie de ventes en bloc démarrée il y a 2 ans " a commenté le promoteur immobilier. Sur le marché français, les ventes en bloc sont tirées par de grands contrats tels que ceux signés auprès de CDC Habitat, Groupe Action Logement ou des institutionnels privés comme Scaprim.CGG et Magseis Fairfield ont terminé l'acquisition 2020 de la plus grande étude multi-clients de données sismiques fond de mer (OBN) jamais réalisée dans la partie centrale de la Mer du Nord (CNS). Démarrée en mars dernier, cette étude a suscité un vif intérêt de la part de l'industrie et bénéficie d'un important préfinancement des clients. Environ 1.650 km2 de données à déports longs et champ azimutal complet ont été acquises.La banque italienne Creva va sans doute donner du fil à retordre au Crédit Agricole qui a proposé la semaine dernière de la racheter pour 737 millions d'euros, soit 10,5 euros par titre. Hier soir, elle a annoncé le recrutement de conseillers pour aider son conseil d'administration face à une OPA jugée "inattendue". A Milan, Creva a terminé hier à 11,35 euros. Le marché spécule sur une surenchère de la banque verte pour l'emporter.Europcar Mobility Group a franchi une étape majeure dans sa restructuration financière avec la conclusion d'un accord de principe sur un plan de restructuration financière. "Cet accord répond complètement aux objectifs du groupe de parvenir à une structure capitalistique soutenable, adaptée à ses ambitions et lui permettant de réaliser son programme de transformation " Connect"", a assuré le loueur de voitures frappé de plein fouet par les restrictions sanitaires.Fnac Darty a annoncé avoir finalisé la cession de 100% de sa filiale néerlandaise BCC, spécialiste de l'électronique et de l'électroménager aux Pays-Bas, auprès de Mirage Retail Group, une une plateforme de commerce de détail néerlandaise, conformément aux termes du communiqué du 28 septembre dernier. Le français a obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités réglementaires et des instances représentatives du personnel compétentes. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.La marque digitale d'ameublement publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Dans un contexte continu de crise sanitaire, l'Actif Net Réévalué (ANR) de NextStage au 30 septembre 2020 (avant neutralisation des actions de préférence) reste stable par rapport au 30 juin 2020 à 236,8 millions d'euros (-0,6%), intégrant la participation Fountaine Pajot à sa valeur de cession (annoncée le 19 novembre 2020). Pour rappel, NextStage ne revalorise pas ses participations non cotées au 30 mars et au 30 septembre, sauf en cas de survenance d'un évènement significatif.Mercredi soir, Orange a démenti tout projet d'acquisition d Atos ainsi que son inscription à son prochain conseil d'administration.Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Publicis a annoncé la nomination de Michel-Alain Proch au Directoire du Groupe en remplacement de Jean-Michel Etienne dont le mandat prend fin, comme prévu, le 31 décembre 2020. Michel-Alain Proch rejoindra le Groupe à la mi-janvier et reprendra les fonctions opérationnelles de Directeur financier dans l'ensemble du périmètre de Jean-Michel Etienne après l'arrêté et la présentation des comptes de l'exercice 2020, à la mi-février. Jean-Michel Etienne restera dans le Groupe jusqu'à l'été, en qualité de Conseiller spécial du Président du Directoire et supervisera des services centraux.Rémy Cointreau a réalisé au premier semestre 2020/21 clos fin septembre un résultat net part du groupe de 65,2 millions d'euros, en repli de 23%. Le résultat opérationnel courant s'établit à 106,2 millions, en baisse de 23,2% et de 22,5% en organique. Le mois dernier, le groupe anticipait une baisse organique de 25% à 30%. La marge opérationnelle courante ressort à 24,7%, en baisse limitée de 1,7 point. Le chiffre d'affaires, déjà publié a atteint 430,8 millions, en repli de 17,8% en publié et de 16,4% en organique (à devises et périmètre constants), dans un contexte de pandémie mondiale.